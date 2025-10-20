Articolo »

20 ottobre 2025

20 ottobre 2025 Alessandria

Teatro Lino Guanciale apre la stagione dell’Alessandrino Martedì 28 ottobre, alle 21, con “Napoleone, la morte di Dio”

Lino Guanciale. Attore in “Napoleone, la morte di Dio”

di Enrico Sozzetti

Una stagione teatrale pensata per tutti gli spettatori, dai più grandi ai più piccoli. Il Teatro Alessandrino di via Verdi ha messo a punto una proposta propria che si intreccia con quella insieme a Piemonte dal vivo.

Sono quattordici gli appuntamenti in programma. Gli spettacoli, selezionati dal direttore artistico Massimo Bagliani, accompagneranno il pubblico da novembre ad aprile. Il primo in cartellone è il 28 ottobre, alle 21, con “Napoleone, la morte di Dio”. Lino Guanciale interpreta un figlio che ha perso il padre, forse Napoleone, forse un Dio, forse solo un uomo. Tra la neve che scende e il freddo che avvolge il respiro, si affronta la perdita e la necessaria ricostruzione.

Il primo novembre (ore 21) Vinicio Capossela sarà il protagonista di “Ad mortem festinamus”. Il viaggio di questo concerto prende il titolo da un celebre brano dei Carmina Burana, un titolo irridente per esorcizzare la paura della morte ballandoci insieme. Terzo appuntamento, l’11 novembre con Mario Giordano e Gianluigi Paragone in “Mi ritorna in mente” (ore 21). Lo spettacolo teatrale contro il politicamente corretto e contro il modernamente corrotto è fatto di ricordi, di monologhi serrati e di inserti musicali dove l’identità e gli insegnamenti dei nonni acquistano una nuova vitalità in contrasto con chi parla di fluidità sessuale, contaminazioni religiose e culturali.

La stagione organizzata insieme a Piemonte dal vivo si apre invece giovedì 13 novembre con ‘L’Uomo, la Bestia e la Virtù’ di Luigi Pirandello, nell’adattamento e regia di Roberto Valerio. In scena Vanessa Gravina, Max Malatesta, Nicola Rignanese, Franca Penone, Massimo Grigò, Franca Penone, Lorenzo Prestipino e Mario Valiani con una rilettura in chiave attuale della celebre commedia pirandelliana.

Nella stagione teatrale 2025 - 26 non mancano le rassegne dedicate ai giovani: ‘Puck’ per le scuole e ‘Domeniche a teatro’ per le famiglie. La prima è la rassegna che si svolge al mattino per le scuole al Teatro Alessandrino. Ci saranno sei spettacoli per tutti gli ordini di scuole, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. La rassegna ‘Domeniche a Teatro’ sarà ospitata dal teatro San Francesco, alla domenica, alle 16, dal primo febbraio. La Stagione Off, infine, arricchisce il programma del cartellone teatrale del capoluogo con nuove produzioni e prime nazionali delle compagnie alessandrine. Primo appuntamento il 28 novembre con il Teatro della Juta che porta in scena Ecce Femina.