05 marzo 2024 Casale Monferrato

Sabato l'inaugurazione "Il riso, un racconto, due sguardi" al Castello del Monferrato Fotografie del maestro Gianni Berengo Gardin

Dino Boffa, Gianni Berengo Gardin, Cele Bellardone - credit foto Graziella Repinto

di r.m.

“Il riso, un racconto, due sguardi” è il titolo della mostra che aprirà sabato 9 marzo 2024 alle ore 17,00 nelle Sale al Secondo Piano del Castello del Monferrato e sarà aperta al pubblico fino al 5 maggio 2024.

L'itinerario espositivo si sviluppa su due percorsi che sono allo stesso tempo paralleli, ma strettamente legati tra loro.

Il primo, ha come protagonista Gianni Berengo Gardin e offre ai visitatori fotografie in bianco e nero realizzate nel biennio 2010/2011 dal maestro, che ha vissuto nelle diverse stagioni la risaia, la sua gente e la Tenuta Colombara, luogo storico della produzione risicola che racchiude le memorie ed i ricordi di chi negli anni ha dedicato la propria vita alla coltivazione del riso e si offre come un vero ecomuseo della cultura popolare.

Il secondo, frutto dell’attento lavoro di Cele Bellardone e Dino Boffa, racchiude gli scatti di backstage realizzati durante il lavoro che il Maestro, con grande entusiasmo, ha realizzato alla Tenuta Colombara di Livorno Ferraris, coinvolto da una storia emozionante che parla di risaie, lavoro e tradizioni.

L’Assessore Gigliola Fracchia afferma: “Questa mostra costituisce un tassello significativo nella trama della crescita culturale della nostra comunità con l'opera del maestro internazionale della fotografia Gianni Berengo Gardin. La sua visione artistica straordinaria si fonde armoniosamente con la preziosa collaborazione di Cele Bellardone e Dino Boffa, dando vita a un'esplorazione unica e suggestiva del mondo del riso, parte della nostra identità cittadina”.

La mostra, realizzata grazie alla collaborazione con Riso Acquerello, sarà visitabile gratuitamente nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.