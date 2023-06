Articolo »

03 giugno 2023 Portacomaro

Nuovo mezzo e benemerenze Celebrati i 30 anni di Protezione Civile a Portacomaro Il gruppo "Radio Club Monferrato" opera su tutto il territorio

I sindaci del territorio con il nuovo mezzo di Protezione Civile

di Alessandro Anselmo

Trent’anni con la Protezione Civile “Radio Club Monferrato”. Lo scorso weekend a Portacomaro e in alcuni comuni in cui l’associazione opera, si sono svolti diversi appuntamenti per celebrare il traguardo raggiungo. Momento clou è stata la festa domenica a Portacomaro con un evento che ha visto la partecipazione di moltissime persone oltre alle autorità locali e regionali.

Sabato “si è tenuta l’esercitazione che ha coinvolto i volontari di tutte le associazioni del Coordinamento territoriale di volontariato di protezione civile di Asti e ci siamo occupati di mappare tutta la provincia con la nuova rete radio digitale della Regione Piemonte Emercom net – spiegano dall’associazione in un comunicato - . A Portacomaro in concomitanza con la nostra esercitazione si svolgeva la giornata regionale del gioco libero all'aperto, bambini e ragazzi delle scuole del paese hanno potuto assistere, oltre alle varie prove radio, a una dimostrazione di Unità Cinofile ‘Sirio’ Asti. Nel pomeriggio sono state organizzate due ‘ricerca persone’ a Castel'Alfero e a Calliano con le Unità Cinofile "Sirio" Asti e con l'ausilio della rete radio del Coordinamento territoriale di Asti”.

Domenica invece è stato presentato il nuovo mezzo acquistato con un bando della Regione Piemonte e l’aiuto dei comuni in convenzione. Presenti anche i sindaci Paolo Belluardo di Calliano, Elisa Amerio di Castell’Alfero, Cesare Frattini di Tonco, Christian Orecchia di Moncalvo e Alessandro Balliano di Portacomaro che hanno portato il loro saluto insieme all’assessore regionale Marco Gabusi. “Al termine sono stati premiati con le benemerenze gli oltre cinquanta volontari dell'associazione che hanno lavorato per l'emergenza sanitaria Covid 19 tra cui il presidente del Radio Club Monferrato Lorenzo Poncini.