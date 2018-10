Articolo »

14 ottobre 2018

14 ottobre 2018 Alessandria

Elezioni provinciali: le candidature. Si vota il 31 ottobre

di Pier Luigi Rollino

Sono in programma il 31 ottobre le elezioni provinciali. Saranno rinnovati i 12 consiglieri che rimarranno in carica fino al 2020. Il presidente Gianfranco Baldi, invece, resterà al suo posto avendo un mandato quadriennale. La situazione in atto in Provincia è alquanto anomala: il centrodestra ha 5 seggi ed ha, dalla sua, il presidente; il centrosinistra ha invece la maggioranza dei consiglieri, ma non ha nessun assessore. Possono votare i consiglieri comunli

La coalizione del centrosinistra comprende Lazzarina Arzani, Carlo Buscaglia, Luisella Deluigi, Emanuele Demaria, Giuseppe Iurato, Marina Levo, Chiara Longo, Ivana Maggiolino, Enrico Mazzoni, Domenico Miloscio, Luca Servato, Corrado Tagliabue.

Presentata la Lista civica “La Provincia dei Comuni” composta da sette candidati e cinque candidate, in totale 12 amministratori che, nei loro Comuni, ricoprono il ruolo di Sindaco o Consigliere comunale. La lista è stata sottoscritta da 322 amministratori locali, espressione di tutti i territori della Provincia di Alessandria. Il primo firmatario è Gianfranco Baldi, Presidente in carica della Provincia di Alessandria il cui mandato scadrà nel 2020. Tra i sottoscrittori vi è il Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco e tanti altri sindaci e consiglieri comunali rappresentativi delle diverse forze politiche del centro-destra e delle altre liste civiche che amministrano i Comuni alessandrini. Dice la nota: «Questa Lista si prefigge di portare avanti e consolidare il lavoro svolto dall’ottobre 2017 dall’Amministrazione Baldi e dai suoi consiglieri delegati, il vicepresidente Federico Riboldi ed i consiglieri Gualco Matteo, Pagliano Piero Luigi, Luca Rossi e Maurizio Sciaudone, pur in un quadro di grande difficoltà dovuto alla Riforma Delrio-Renzi che ha mantenuto alla Provincia importanti competenze tagliando le risorse trasferite al punto da rendere difficile la quadratura annuale del bilancio provinciale.

Si confida in una diversa attenzione per gli Enti locali da parte del nuovo Governo e si solleciterà la Regione Piemonte ad una maggiore disponibilità, politica e finanziaria, verso i territori più lontani da Torino. Banco di prova per tutte le Istituzioni sarà anche la gestione dell’emergenza dei collegamenti stradali con la Liguria dovuta al crollo del viadotto Morandi su cui il Presidente Baldi si è confrontato in questi giorni con i parlamentari eletti in Provincia di Alessandria».

La lista presentata è così composta: Assunta Onorina Ines Boccaccio,consigliere a Ovada, insegnante; Antonella Cermelli, consigliere a Casal Cermelli, fisioterapista; Vincenzo Demarte, consigliere ad Alessandria, dipendente provincia in pensione; Silvana Fornataro, consigliere a Rivalta Bormida, dipendente ASL;Giovanna Giglio Maria, consigliere a Castelnuovo Scrivia medico di base ed incaricato Polizia di Stato; Matteo Gualco sindaco di Paderna, funzionario d’azienda; Gian Paolo Lumi, consigliere ad Alessandria, dipendente comunale; Federico Riboldi, consigliere di Casale Monferrato, funzionario d’azienda; Elisa Pierina Sburlati, consigliere di Denice, insegnante; Maurizio Sciaudone, consigliere ad Alessandria, sottufficiale esercito in pensione; Aldo Visca, sindaco di Cerrina Monferrato, funzionario d’azienda in pensione; Stefano Zoccola, assessore ad Occimiano, commerciante. Nessun rappresentante, invece, del Movimento 5 Stelle.