Sport

10 aprile 2022

10 aprile 2022 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Il Derby del Piemonte tra Torino e Novipiù vale il quinto posto Domenica (ore 18) al "Pala Gianni Asti" si sfidano le squadre dei coach Casalone e Valentini appaiate in classifica al sesto posto. All'andata, a Casale, vinsero i rossoblù 76-72

Matteo Formenti in azione (foto JBM)

di Paolo Zavattaro

Domenica l'ultima giornata della prima fase di regular season di Serie A2 propone il Derby del Piemonte al "Pala Gianni Asti" di Torino (ore 18) tra la Reale Mutua di coach Edoardo Casalone, casalese doc (che è stato convocato nei giorni scorsi nello staff tecnico della Nazionale U23 di coach Pozzecco) e la Novipiù JB Monferrato di coach Andrea Valentini. Le due contendenti sono appaiate al sesto posto in classifica a quota 28 punti. La squadra che riuscirà vincere il match chiuderà dunque al quinto posto solitario.

Torino - al pari della JBM - ha un record di 14 gare vinte e 11 perse, ma in classifica è dietro ai casalesi che all’andata si imposero al "PalaEnergica" con il punteggio di 76-72.

Il miglior realizzatore della squadra di coach Casalone è l’americano Devon Scott, con 15.1 punti e 8.8 rimbalzi di media a partita. Tra gli italiani, invece, il miglior realizzatore è Mirza Alibegovic, con 14.4 punti di media. Nella Reale Mutua Per Torino sono assenti gli infortunati Ruben Zugno e Trey Davis, per sostituire il quale è stato recentemente inserito nel roster il play-maker Kone Bazoumana.

La Novipiù, invece, reduce dalla affermazione casalinga sulla Bakery Piacenza, dovrà ancora fare a meno di Luca Valentini (che sarà operato al piede nei prossimi giorni; per il ritorno in campo ci vorranno circa 40 giorni) e Leonardo Okeke (periostite, dovrà stare fermo ancora per una ventina di giorni). In settimana ha invece ripreso ad allenarsi in gruppo l'americano Penny Williams; i tempi del suo rientro sono da valutare.

Così l'assistente allenatore rossoblù Stefano Comazzi, ex di Torino, presenta la partita: «Domenica affrontiamo un derby e, in quanto tale, è sicuramente una partita molto sentita da entrambe le parti. In palio c’è il quinto posto, che non è definitivo perché seguirà poi la fase a orologio, ma la cosa importante sono i due punti e il vantaggio negli scontri diretti. Torino ha cambiato fisionomia rispetto alla partita di andata: ha subito gli infortuni di Davis e Zugno e ha rivisitato un po’ i ruoli. Noi dovremo farci trovare pronti: le ultime due prestazioni, contro Cantù e Bakery Piacenza, sono state convincenti, ma dobbiamo pensare una partita alla volta».

Queste invece le parole della guardia della JBM Matteo Formenti: «Sappiamo che domenica a Torino sarà una partita molto impegnativa. Loro sono squadra "lunga" e con grande talento e lo abbiamo visto nella partita del girone di andata. In trasferta, all’ultima giornata, sarà sicuramente una sfida complicata però noi, come abbiamo sempre fatto, ce la giocheremo: sappiamo quali sono le nostre difficoltà e quali sono le nostre forze e cercheremo di fare la miglior partita possibile».

L'incontro sarà arbitrato dalla terna composta da Marco Catani, Alberto Scrima e Marco Rudellat.

Diretta streaming su LNP PASS.