Articolo »

Comprensorio

09 settembre 2023

09 settembre 2023 Mirabello

Domenica 10 settembre Mirabello Monferrato aspetta l'arrivo delle Ferrari L'evento è organizzato dalla Scuderia Ferrari Club

Le Rosse di Maranello sosteranno in piazza della Libertà

di Massimo Castellaro

Domenica 10 settembre a Mirabello avrà luogo l’edizione targata 2023 del ritrovo delle Ferrari su iniziativa, come consuetudine, dai soci e dai simpatizzanti della Scuderia Ferrari Club di Mirabello Monferrato.

Sono attesi in piazza della Libertà numerosi equipaggi delle rosse di Maranello (le iscrizioni, l’altro giorno, contemplavano una cinquantina di mezzi, ma il numero potrebbe aumentare negli ultimi giorni) provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, ma anche Svizzera e non solo, per l’appuntamento coincide con il ventunesimo anniversario di fondazione del club mirabellese, attualmente presieduto da Giovanni Angelino.

Il programma sarà il seguente: dalle ore 8,30 alle ore 10 è previsto l’arrivo e la registrazione di tutti gli equipaggi. Le autorità locali con il sindaco Marco Ricaldone e il presidente Giovanni Angelino, porteranno il loro saluto alle ore 10,30 mentre alle 11 è prevista la partenza per il consueto giro panoramico nelle colline circostanti: dopo Mirabello si transiterà ad Occimiano, nella frazione casalese di Roncaglia, quindi Ottiglio e ultimo step verso Cereseto dove quest’anno avrà luogo la conviviale si terrà a Cereseto, al ristorante Del Castello.

Al pomeriggio alle 16 è previsto il congedo dai partecipanti. Il ritrovo si svolgerà anche in caso di maltempo. Informazioni ulteriori contattando i numeri di cellulare 333-4619174 oppure 338-8769853. Una volta archiviato questo prestigioso appuntamento, la Scuderia Ferrari del paese monferrino attenderà soci e simpatizzanti il 3 dicembre per il tradizionale appuntamento con il pranzo pre natalizio.