19 luglio 2025

19 luglio 2025 Casale Monferrato

Insieme a Piemonte dal Vivo Verso la nuova stagione del Teatro Municipale: vi sveliamo i primi "big" Inaugurazione a fine ottobre con Francesco Pannofino

Claudio Bisio. Sul palco con "La mia vita raccontata male" foto Marina Alessi

di Andrea Mombello

Se una comunità vive di cultura, è un buon segno per il tessuto sociale di quel territorio che può permettersi di tenere accesa la luce sul palco di un teatro, che anno dopo anno cresce e diventa sempre più rinomato a livello nazionale. Il lavoro è d’equipe: in testa il direttore del Municipale, Fabrizio Scagliotti, che insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo, costruisce un cartellone che fa invidia in regione e non solo. Fatta questa premessa, dopo i numeri in crescita (certificati da Piemonte dal Vivo) per quel che riguarda gli spettatori, siamo stati troppo curiosi nel farci raccontare in anteprima alcuni spettacoli che arriveranno a Casale. La prima notizia riguarda lo spettacolo di inaugurazione della stagione 2025/2026, fissato per fine ottobre: “Rosencratz e Guildestern sono morti” con Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli. Ma a svelarci novità e nomi della prossima stagione è Emanuele Capra, nella doppia veste di sindaco e assessore alla Cultura: «Ci tengo a riconoscere un lavoro iniziato dal precedente assessore alla Cultura Gigliola Fracchia, la quale ha voluto ridare una certa attrattività alla stagione teatrale, insieme alla alta qualità espressa, anno dopo anno, dalla Fondazione Piemonte dal Vivo».

E sui numeri degli spettatori: «L’aumento del pubblico nella scorsa stagione ci permette di stabilire un’affezione verso gli spettacoli proposti e nei confronti del Teatro Municipale. Inoltre se si costruisce un’offerta culturale con un pizzico di generalismo, accontentando tutti, ci permette di guardare con fiducia alla prossima stagione che andremo a presentare a settembre. Sarà un cartellone di risalto. Valorizzare un teatro bello come il nostro fa di Casale una grande città».

Ci può annunciare qualche nome della nuova stagione? «Abbiamo voluto diversificare molto, accontentando i gusti degli spettatori, senza focalizzarci su determinati settori: un musical, un balletto, uno spettacolo corale, i monologhi, prosa, cabaret, musica. E se dico musica posso annunciare Elio (“Quando un musicista ride”), poi un nome di grande richiamo come Claudio Bisio (“La mia vita raccontata male”). Ci saranno ritorni graditi sul palcoscenico, tra cui la casalese Valentina Picello (“Anna Cappelli”) e poi anche comicità, con il duo Corrado Nuzzo e Maria Di Biase (“Totalmente incompatibili”). Stiamo inoltre costruendo un progetto con le compagnie teatrali cittadine per proporre uno spettacolo all’interno del cartellone, dando così al pubblico un saggio della qualità della scuola casalese. Abbiamo provato a puntare in alto. Una stagione praticamente chiusa, stiamo limando gli ultimi dettagli… Ci sarà spazio anche per il musical, con una specifica accessibilità per gli ipovedenti».

A “taccuini chiusi” (non per chi scrive, nda) il sindaco ci annuncia anche l’adattamento teatrale del film “Perfetti sconosciuti” con Valeria Solarino e Paolo Calabresi e poi “Trappola per topi” con Ettore Bassi…ma i grandi nomi del teatro e del cinema italiano non finiscono qui… Non preoccupatevi, tornano anche i Legnanesi.

In attesa di comunicare tutti gli spettacoli, ricordiamo Attraverso Festival, con due date che aprono il grande settembre legato al vino: «Come amministrazione comunale, siamo stati alla presentazione della decima stagione di Attraverso Festival al Castello di Grinzane Cavour e abbiamo compreso quanti ottimi artisti siano passati da Casale. A settembre, proprio i due appuntamenti del Festival, apriranno il mese del vino. Alessandro Bergonzoni (5 settembre con “Arrivano i dunque”) e due artiste emergenti come Mammadimerda (6 settembre, Francesca Fiore e Sarah Malnerich con “Premio di produzione”) saranno protagonisti sul palco di palazzo Langosco: messaggio comprate i biglietti (www.attraversofestival.it), andranno a ruba». Il primo step del cartellone teatrale 2025/2026 sarà la conferenza stampa di presentazione fissata per martedì 2 settembre.