Articolo »

Cultura

14 maggio 2025

14 maggio 2025 Casale Monferrato

Mostre Casale Comics: dal tè giapponese ad “Alice” e i Manga Da giovedì 15 maggio comincia l’attività anche al chiosco liberty

di r.m.

Dopo la presentazione di Casale Comics & Games, la scorsa settimana le tappe di avvicinamento al festival del fumetto casalese si fanno sempre più serrate e già questa settimana alcuni eventi ci permetteranno di entrare nell’atmosfera che culminerà il 24 e 25 maggio con l’inaugurazione ufficiale al Castello.

Intanto si è già aperta alla Numm Contemporary art di via Roma 173, la mostra Ironic Icons di Stefano Bolcato a pieno diritto inserita nel “percorso” delle attività della Comics visto che questo artista reinterpreta in chiave Lego le icone della pittura rinascimentale.

Da giovedì 15 maggio (inaugurazione ore 18) comincia l’attività anche al chiosco liberty di Piazza Castello (di fronte al teatro) a cura dell’associazione Yamato. Fino al 25 maggio ogni giorno sono in programma una serie di workshop, incontri e mostre su alcuni aspetti della cultura tradizionale giapponese. Già venerdì 16 maggio alle 11 si comincia con una degustazione di Te Giapponese poi alle 17.30 un incontro su Jane Austen. Sabato è tempo di ideogrammi, origami e storia del Giappone… tutto a ingresso libero fino a esaurimento di posti.

Venerdì 16 maggio alle ore 18, nel Coro delle Monache della Chiesa di Santa Caterina a Casale Monferrato si inaugura “All the girls Love Alice”, la mostra dedicata all’arte e alle opere di Alice Berti, fumettista e illustratrice che ha già al suo attivo tre graphic novel edite da BAO Publishing: (“Un Poema per le Piccole Cose”, “Calipso” e “Neon Brothers”); e che ha lavorato tra l’altro con Feltrinelli, Giunti, Teatro Stabile del Veneto e il Ministero della cultura. Il suo è un universo Pop coloratissimo, ispirato agli anni ’70, a Andy Wharol e alla canzone di Elton John protagonista del titolo. Un invito a immergersi in un mondo al femminile, dove ogni personaggio racconta una storia. All’inaugurazione sarà presente l’artista. La mostra sarà aperta fino al 25 maggio (orario sabato 17 domenica 18, sabato 24 e domenica 25 maggio ore 10 – 13; 14,30 – 18.30).

Altra inaugurazione sabato 17 maggio alle ore 11, nella Sala Lunette al Museo civico si inaugura “Vissi d’arte Vissi d’amore”, realizzata grazie alla Collaborazione tra CasaleComics e l’Associazione Lucca Gulp: 28 tavole originali di grandi fumettisti toscani che omaggiano Puccini a 100 anni dalla sua scomparsa e che “dialogano” con le opere di Leonardo Bistolfi esposte.

Un modo per celebrare l’amicizia tra due artisti praticamente coetanei che crebbero nello stesso ambiente bohemien di Torino e Milano. Le firme delle tavole sono di un manipolo di fumettisti dagli stili più diversi, molti dei quali attivi ad altissimo livello per le più importanti case editrici italiane e internazionali.

C’è chi ha voluto dare una connotazione umoristica a Puccini, chi ha voluto immaginarlo in un mondo steampunk del primo Novecento, chi omaggiarne le opere con un forte tratto grafico. C’è un esclusivo contributo extra alla mostra proveniente da una collezione privata: è una tavola di Paolo Mottura autore Disney, nientemeno che la copertina di Topolino realizzata dal settimanale a fumetti proprio per omaggiare Puccini. All’inaugurazione sarà presente Umberto Luciani presidente di Lucca Gulp.

Sabato 17 maggio, inoltre, l’associazione Yamato è protagonista anche alla Biblioteca Civica di Casale per una giornata dedicata al fumetto con una conferenza sul mondo dei Manga e workshop di disegno aperti al pubblico a cura della giovanissima disegnatrice “Sparviero Art”. Si potrà visitare la mostra “Demoni” realizzata dai ragazzi di MonFree-Style e allestita negli spazi dell’associazione (Palazzo Langosco).

E poi naturalmente, la road to Casale Comics 2025 prosegue intensa anche la settimana successiva: il 23 maggio alle 18, l’inaugurazione alla biblioteca del Seminario della mostra “La Spirale di Archimede” di Marco Tabilio e la festa di pre-inaugurazione aperta a tutti al Circolo Mistico di Oltreponte (via Italo Rossi 19) a partire dalle 20.30. Poi alle 10 di sabato 24 Giandroide apre l’edizione più grande di sempre di questa incredibile festa.