Articolo »

Attualità

25 aprile 2025

25 aprile 2025 Trino

Martedì la presentazione A Trino iniziati i lavori per la nuova Casa di Comunità Aperto il cantiere con i fondi del Pnrr destinati all'edilizia sanitaria territoriale

Un momento della presentazione di martedì mattina a Trino

di Maurizio Inguaggiato

Martedì mattina è stato presentato ufficialmente il cantiere per la nuova Casa di Comunità di Trino, finanziato dalla Regione Piemonte con 1,7 milioni di euro derivanti dai fondi Pnrr destinati all’edilizia sanitaria territoriale. Erano presenti all’incontro il sindaco di Trino, Daniele Pane con gli assessori Roberto Gualino e Alberto Mocca, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, il direttore dell’ASL di Alessandria Francesco Marchitelli e l’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi.

«Grazie al suo posizionamento strategico, Trino è uno dei siti individuati per utilizzare i fondi del Pnrr e si è pensato di sviluppare l’area dove già c’era il distretto Asl, aggiungendo spazi nuovi per poter raggiungere le metrature richieste. L’opera prevede l’efficientamento e la completa ristrutturazione di una parte della Rsa di Trino. Al termine dei lavori, i cittadini avranno a disposizione nuovi servizi sanitari territoriali e un significativo potenziamento di quelli già esistenti. Come ci ha insegnato la pandemia, strutture come queste sono sempre più importanti per non congestionare i pronti soccorso. Ringrazio l’assessore Riboldi e il direttore Marchitelli per l’opportunità che è stata concessa al nostro Comune» ha spiegato Pane nel suo intervento.

«Quando ho fatto io il sindaco la Regione gli ospedali li chiudeva» ha fatto notare Carlo Riva Vercellotti. «La corte dei conti ogni anno ci segnalava come non si investa nell’edilizia sanitaria e in questi ultimi anni abbiamo cercato di cambiare il paradigma, con grandi investimenti sul territorio e non solo sui grandi ospedali. Siamo molto contenti dell’avvio di questo cantiere dei lavori che speriamo si possano concludere all’inizio dell’anno prossimo».

Soddisfazione ha espresso il direttore Francesco Marchitelli. «Siamo contenti di avere un assessore regionale che è sempre in prima linea. Voglio ringraziare il nostro settore tecnico che si è impegnato come non mai in questi progetti di edilizia sanitaria. Il momento più bello è certamente quando ci sporchiamo le scarpe nei cantieri: è un evento straordinario, un pezzo di sanità che sta nascendo. La nostra Asl ha investito 50 milioni di euro, non si registra nessun ritardo e siamo felici di vedere un modello di sanità sempre più vicino ai cittadini».

Parole che ha ripreso l’assessore regionale Federico Riboldi. «Qui in Monferrato mi sento a casa, è inutile negarlo. Mi complimento con il sindaco Pane e la sua squadra per la capacità con cui amministrano la città di Trino. Il direttore ha interpretato il mandato nella maniera migliore, in una delle Asl più grandi del Piemonte. Il piano sanitario della Regione Piemonte è ampio e ambizioso.

Negli ultimi 20 anni, da amministratore, ho visto abbandonare il territorio, con troppi tagli, soprattutto in periferia. Oggi recuperiamo i danni del passato con un investimento di oltre 5 miliardi di euro, 11 nuovi ospedali, ristrutturazioni integrali e 91 case di comunità, che devono essere viste non come anticamera dell’ospedale, ma come luoghi di cura, con prevenzione, attenzione per lo stile di vita e soprattutto per il paziente.

Tutti aspetti che fortificano il ruolo della sanità territoriale e migliorano la sanità piemontese. È in atto un piano per abbattere le liste d’attesa, con condivisione del personale medico, un segnale forte di presenza del servizio sanitario ragionale per superare uno dei momenti più critici degli ultimi 40 anni».

I lavori, di ristrutturazione e ampliamento della struttura di via Ortigara, sono stati illustrati dall’ing. Giorgio Seratto e dall’arch. Davide Di Gregorio che si stanno occupando di 19 interventi in tutta l’Asl-Al. A Trino si lavora a step, in spazi dove le attività non sono sospese, per traslocare nei locali rinnovati una volta terminato ogni lotto. Nella nuova casa di comunità troveranno spazio ambulatori specialistici, uffici amministrativi, spazi per i medici di base.