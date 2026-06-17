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Attualità

17 giugno 2026

17 giugno 2026 Alessandria

Presentazione Si apre il bando di gara per il nuovo ospedale di Alessandria

di Enrico Sozzetti

Il futuro della sanità alessandrina dal nuovo Irccs di Alessandria - Casale al centro della presentazione nel salone dell'azienda ospedaliera universitaria con ⁠Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Valter Alpe, Direttore generale Aou, Antonio Maconi, Commissario straordinario per il riconoscimento dell’Irccs, Marinella Bertolotti, responsabile del Centro Regionale per la Ricerca, Sorveglianza e Prevenzione dei Rischi da Amianto, Menico Rizzi, Rettore Università del Piemonte Orientale.

L'iter del nuovo ospedale di Alessandria è iniziato nel 2023, venerdì 19 verrà aperto il bando di gara per affidare il servizio di progettazione entro l'anno e predisporre il progetto di fattibilità tecnico economica da trasmettere all'Inail entro il 2027.

Il costo sarà di 410 milioni di euro e saranno necessari fra i cinque e i sette anni di lavoro. Il centro di riabilitazione Borsalino e l'Infantile resteranno dove sono. La nuova struttura sorgerà sull'area di una ventina di ettari in zona Galimberti.

Il percorso verso l'Irccs è iniziato una quindicina di anni fa. Sarà l'anello di congiunzione tra aziende ospedaliere del Piemonte e le reti nazionali.