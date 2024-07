Articolo »

20 luglio 2024 Casorzo

Anniversario L'associazione Aruanà ha festeggiato 27 anni di attività Un pomeriggio a Casorzo per celebrare l'evento

Un momento dei festeggiamenti di domenica scorsa a Casorzo

di Paolo Giorcelli

Aruanà, Associazione di Volontariato presieduta da Pier Rita Calcagno, ha spento domenica 27 candeline con la proiezione, all’ex Chiesa dei Batù, “Sulle tracce di Alan Lomax in Monferrato, 1954 – 2024”. Il progetto, realizzato da Flavio Giacchero e Luca Percivalle per C.R.E.O. – Centro Ricerca Etnomusica e Oralità di Torino, in collaborazione con il Centro Studi Alan Lomax di Palermo e The Association for Cultural Equity di New York e sostenuto dalla Regione Piemonte, riaccende i riflettori sull’etnomusicologo, antropologo e produttore discografico statunitense Alan Lomax (1915 – 2002), fra i più importanti studiosi di musiche popolari del mondo.

Lomax legò il suo destino al Monferrato in quanto tra il 1954 e il 1955, insieme a Diego Carpitella (1924 – 1990), bandiera tricolore dell’etnomusicologia, attraversò l’Italia rurale con lo scopo di documentare canti e musiche e realizzando un totale di 52 ore di registrazioni, 300 bobine e centinaia di fotografie. Nella fattispecie, Lomax approdò nell’autunno 1954 in Piemonte, visitando Gurro (Verbano-Cusio-Ossola), Rovasenda (Vercelli), Niella Belbo (Cuneo) e altri tre borghi del nostro territorio, nei quali si imbatté in “solitaria”, senza il collega Carpitella: il 6 ottobre 1954 visitò Tonco e Casorzo e il giorno dopo si spostò a Moncalvo. Durante il “clou” vendemmia, il ricercatore americano registrò 28 brani e scattò una quindicina di istantanee.

Nel documentario, Giacchero e Percivalle, oltre a inserire parte del prezioso patrimonio di immagini, suoni e riprese “catturati” da Lomax, hanno raccolto le testimonianze di chi “c’era” al momento della “ricerca sul campo” dell’etnomusicologo e di alcune figure chiave che lavorano nella salvaguardia delle tradizioni folkloristiche del territorio: l’ex Sindaco di Moncalvo Aldo Fara, Luigi Gallia, celebre musicista monferrino figlio di Delfino (presente nell’archivio Lomax), il maestro organista casortino Mario Garlando e la Banda Musicale “La Bersagliera” di Tonco.