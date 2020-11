Articolo »

07 novembre 2020

07 novembre 2020 Conzano

Attori, cantanti e personaggi dello spettacolo Nuovi progetti per Paolo Demaria il noto make up artist monferrino In attesa di un nuovo format per il Festival di Sanremo

di Chiara Cane

Sempre più attori, cantanti e personaggi dello spettacolo scelgono la mano e la professionalità del make-up artist conzanese Paolo Demaria, per i loro momenti pubblici, per shooting fotografici, video e partecipazioni televisive. Con un nutritissimo portfolio, oltre cento clienti, direzioni artistiche di trasmissioni televisive e di spettacoli nazionali e internazionali, vent’anni di Ariston e collaborazioni nel fashion e per prestigiose riviste di moda, va al monferrino Demaria anche la “firma” dell’immagine di copertina dell’ultimo numero di Vanity Fair (uscito venerdì 30 ottobre), che riporta il volto dello showman Giorgio Panariello.

Per questo prestigioso appuntamento, Panariello è tornato a scegliere il make-up artist monferrino per la cura del suo look, le cui caratteristiche sono quelle di un volto “sobrio, abbronzato e curato, per una pelle bella e naturale” spiega Demaria. “Il momento del trucco è sempre un’occasione molto intima rispetto alla quale, sensibilità, professionalità e intesa rappresentano un tutt’uno, per il raggiungimento del miglior risultato” spiega Paolo, “ma truccare Giorgio, è anche, e sempre, una piacevole occasione per sorridere della vita e farsi sorprendere dalla sua innata ironia”.



Dallo shooting fotografico al video, a scegliere Demaria sono anche Sugar Fornaciari e Sting. Settimana scorsa Paolo ha raggiunto la casa toscana di Sting, per la preparazione dei due artisti in vista della realizzazione del video del nuovo singolo September, il duetto che uscirà sia nella raccolta Duets dell’ex Police prevista per il 27 novembre prossimo, sia nella versione speciale doppio album Doc Deluxe di Sugar in uscita l’11 dicembre.



Le riprese sono state registrate alle 7 del mattino, breve lasso di tempo utile per catturare l’attimo in cui il sole nascente si affaccia al nuovo giorno, attraverso l’arco che disegna il porticato della casa di campagna di Sting. La sveglia, è così stata puntata alle 4 del mattino e, dopo una fugace colazione, cipria, pennelli e colore sono diventati i protagonisti del background, in attesa dell’alba.

Per la preparazione di Sting e Sugar, due volti e due look decisamente diversi, Paolo ha dovuto altresì considerare la luce naturale del plein air e l’ambientazione del set. “Per Zucchero ho scelto un trucco leggero e l’infoltimento della barba; per Sting, invece, ho tolto un po’ di rossore dal viso rendendolo naturale e omogeneo”.

Durante il trucco sono sempre tanti i contenuti delle conversazioni. “In quest’ultima occasione abbiamo parlato di Monferrato. Zucchero conosce questa terra dov’è già stato per apprezzare la nostra cultura enogastronomica e anche per vendemmiare dall’amico Dino Crocco; Sting, invece, conosce solo la parte astigiana del Monferrato, ma si è ripromesso di visitare anche quella casalese e, per questo, si è fatto anticipare caratteristiche e peculiarità”. Rispetto all’emergenza sanitaria, altro e inevitabile argomento, entrambi i vip della canzone hanno espresso la loro preoccupazione, “non tanto per se stessi” precisa Paolo, “ma per tutto l’enturage che ruota intorno a loro”.

In attesa per il prossimo Festival di Sanremo, “per il quale si stanno ipotizzando date diverse (fine febbraio inizio marzo), ) e un format, probabilmente (ma ancora da decidere), senza il pubblico dentro l’Ariston”, la professionalità di Demaria si muoverà verso la capitale, per il nuovo video musicale di Claudio Baglioni in uscita a fine novembre, mentre tutti i lunedì, resta confermata la tappa nella suite di Rtl 102.5, per i trucco dei cantanti ospiti dell’ora e mezza di musica live in onda sul canale 36.