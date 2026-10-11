Articolo »

Comprensorio

11 ottobre 2026

11 ottobre 2026 Rosignano Monferrato

Manifestazione Un bilancio positivo per "Vendemmia in Arte" Un mix vincente di iniziative ha richiamato un pubblico numeroso per l'intero weekend.

Uno dei momenti della kermesse dedicato ai più giovani

di r.m.

Rosignano ed il Monferrato collinare sono stati al centro di un flusso turistico e di visitatori nello scorso fine settimana. Un “mix” formidabile che ha fatto giungere sulla rocca di Rosignano - complice anche le calde ed assolate giornate di inizio autunno - diverse centinaia di persone, provenienti da aree diverse del Piemonte, della Liguria e della Lombardia, come accertato dai volontari dell’Info Point, letteralmente preso d’assalto sabato e domenica.

Motivo di questo massiccio trend turistico è stata “Vendemmia in Arte”, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Rosignano Monferrato. L’arte è stata protagonista sabato con le due inaugurazioni. In mattinata il vernissage della Mostra di ceramiche, vetri, grafica ed acquarelli di Laura Rossi “E uscì a riveder le stelle” e nel pomeriggio l’inaugurazione della altra mostra di ricami “Alfabeti di ieri e di oggi”: entrambe molto visitate nel fine settimana appena trascorso. Altri momenti culturali di interesse, sono stati la premiazione del I Concorso di Poesia “Voci di terra e di memoria” ( con oltre 80 partecipanti da tutta Italia) e la presentazione libraria - a cura del Centro Studi del Paesaggio di Langhe, Roero e Monferrato dell’opera “Il respiro della campagna” di Roberto Cerrato, che nel pomeriggio rosignanese ha dialogato con il noto giornalista astigiano Sergio Miravalle.

Domenica 4 ottobre, la festa è proseguita con l’allegra invasione del Borgo da parte di schiere di visitatori, interessati al “Villaggio dei Vignaioli” ove per l’intera giornata si sono degustati gli ottimi vini DOC locali, direttamente proposti da produttori e Viticoltori Rosignanesi, dal Mercatino artigianale in piazza Vittorio Veneto, con la presenza di moltissime bancarelle artigianali ed hobbistiche di qualità. Mentre il “Pranzo di Vendemmia e le degustazioni De.Co.” in piazza Sant’Antonio, a cura della Pro Loco, ha offerto a tutti i presenti i sapori, i colori ed i profumi della più tradizionale sagra autunnale monferrina: una intera giornata a degustare le prelibatezze locali.

Ha destato grandissimo interesse lo spazio dedicato ai più piccoli con momenti e luoghi di animazione molto attesi e graditi in piazza Vittorio Veneto e nel cortile del Palazzo Municipale, così come grande affluenza - oltre 120 partecipanti - per la IV Edizione della “Caccia ai Tesori Arancioni”, la più grande caccia al tesoro diffusa d’Italia, organizzata dal Touring Club Italiano per scoprire i piccoli borghi insigniti della prestigiosa Bandiera Arancione. «Una festa di popolo ricca di tanti ingredienti come sempre, che ha saputo destare l’interesse di un turismo di qualità e per famiglie, confermato Rosignano capitale del turismo autunnale sulle nostre colline». commentano assai soddisfatti da Comune e Pro Loco.