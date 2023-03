Articolo »

01 marzo 2023

01 marzo 2023 Casale Monferrato

Con Fridays for Future e tante associazioni del territorio Venerdì 3 marzo sciopero mondiale per il clima anche a Casale Presidio in piazza Castello davanti a Santa Caterina

di r.m.

Afeva, Anpi, Asfodelo, Casale Europa, Cgil-Cisl-Uil, Fiab, Comitato Filo Rosso, Legambiente, Libera, Slow Food sostengono lo sciopero mondiale per il clima di venerdì 3 marzo.

«Le nostre associazioni, consapevoli della gravità della crisi climatica che non guarda in faccia a nessuno, non conosce né crisi né guerre, colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione, rende inospitali zone sempre più vaste del pianeta Terra, distrugge ecosistemi, riduce drammaticamente la biodiversità, spinge le persone a migrare in cerca di migliori condizioni di vita, sostengono con profonda convinzione e determinazione l’iniziativa che anche a Casale, come in tutto il mondo, i giovani e le giovani del movimento Fridays for Future hanno indetto per venerdì 3 marzo in piazza Castello di fronte a Santa Caterina».

La siccità che sta colpendo il nostro Paese, «uno dei segni più tangibili del cambiamento climatico, così ben osservabile affacciandoci sul corso del nostro fiume Po in secca, ci dice che non c’è più tempo da perdere. Servono politiche climatiche più ambiziose ed efficaci e azioni concrete. Per fronteggiare la crisi climatica ed energetica è fondamentale puntare e investire, in primis, su fonti rinnovabili ed efficienza energetica, ma anche in mobilità sostenibile, rinaturalizzazione delle aree fluviali, difesa delle risorse idriche, economia circolare, agricoltura rispettosa delle risorse naturali, senza uso di sostanze inquinanti nel rispetto delle generazioni future».

Dal 2018 «i promotori del Global Climate Strike, si sono susseguiti coinvolgendo milioni di giovani, attivisti e sindacalisti di tutto il mondo con una partecipazione impensabile fino a qualche anno fa. Le mobilitazioni hanno avuto il merito di far crescere consapevolezza e attivismo, aumentando la pressione sulla politica per un rapido e radicale cambiamento di sistema. La crisi climatica è entrata nei discorsi della politica, della finanza e delle multinazionali che però la negano nei fatti, relegandola ai margini delle loro azioni, per consolidare il vecchio sistema insostenibile».

«Impegnarci per la giustizia climatica e sociale è un obiettivo fondamentale per noi per costruire un futuro equo, di pace, che rispetti i limiti della natura e i diritti di tutti gli esseri umani, che garantisca i bisogni fondamentali, proteggendo i beni comuni. Per questo saremo convintamente e con forte senso di responsabilità con le ragazze e i ragazzi che venerdì mattina 3 marzo saranno in piazza per sostenere il loro impegno per il loro futuro ma anche per un presente che giorno dopo giorno vediamo minacciato dalla crisi climatica. Per questo invitiamo le cittadine e i cittadini di Casale e comuni limitrofi a partecipare all’iniziativa promossa da Fridays for Future di Casale Monferrato. Non c’è più tempo!»