17 marzo 2023

17 marzo 2023 Casale Monferrato

Sabato 18 marzo alle ore 15,30 La "Superga-Crea" al Castello di Casale Presentazione del progetto di valorizzazione e promozione dei percorsi

di r.m.

Sabato 18 marzo, dalle ore 15,30 presso il Salone Marescalchi del Castello di Casale Monferrato, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo progetto denominato “SVC Trail - Le Strade e i Sentieri della Superga Crea”. A seguire il progetto sarà presentato alla Fiera europea del Cicloturismo di Bologna il 1° e 2 aprile e successivamente, tramite stand apposito, anche alla Fiera del Cicloturismo di Torino il 15 e 16 aprile.

Il Progetto “SVC Trail” nasce dall’idea di promuovere i territori attraversati dalla Superga-Vezzolano-Crea, dai colli del Torinese a quelli del Monferrato. A coordinare e a finanziare il progetto è l’associazione “RiCreare Crea” con il contributo finanziario della Fondazione San Paolo, in collaborazione con “Fiab Monferrato”, la Sezione del Club Alpino Italiano di Casale Monferrato e “Trekking Art” di Casale Monferrato.

Il primo a tracciare il percorso da Superga a Crea fu Cesare Trivero, esponente del CAI del Monferrato che percorse la traccia nel 1990, diventando poi itinerario ufficiale della Regione Piemonte.

A supporto del progetto sarà anche mappato (in corso di realizzazione) un percorso dedicato al trekking a cavallo che si sta realizzando in collaborazione con l’Asd Occhio con Occhio di Odalengo Grande e di Trekking Horse Italy, oltre che una serie di altri locali addetti del settore.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere quattro percorsi: il primo sulla storica traccia per camminatori del Cai; il secondo per amanti delle due ruote fuori strada (Mtb e Gravel Bike); il terzo per cicloturisti su strada; il quarto per il trekking a cavallo.

Il progetto prevede di realizzare un’attenta ricerca sui servizi utili per il turista; dalle attività commerciali enogastronomiche (vino, salumi, formaggi, dolci etc.) i servizi di ristorazione (bar, trattorie e ristoranti) ai servizi ricettivi (hotel, B&B, affittacamere) a quelli di pubblica utilità (farmacie, centri medici e uffici per il turismo dei Comuni), i punti delle fontanelle d’acqua, i punti di ricarica e-bike e i punti per il bivacco dei cavalli.

I Comuni, i cui territori sono attraversati dai quattro percorsi e che saranno coinvolti nel progetto, sono: Torino, Baldissero Torinese, Pavarolo, Gassino Torinese, Sciolze, Cinzano, Moncucco, Albugnano, Aramengo, Cocconato, Montiglio, Murisengo, Villadeati, Odalengo Piccolo, Castelletto Merli, Moncalvo, Ponzano, Serralunga di Crea. Lo studio commerciale, sociale e culturale del progetto, è affidato a professionisti del settore turistico (Trekking Art) mentre lo studio grafico è affidato a professionisti della comunicazione e del marketing (Studio FreeGinevro di Torino) i quali hanno realizzato un logo grafico, un sito internet e un’App per smartphone con i sistemi operativi di Android (Google Play Store ) e di Apple (App Store), ausili necessari per la promozione e la comunicazione dei quattro percorsi.

Ogni percorso sarà identificato da una propria traccia digitale (GPS, KLM) fruibile a tutti con l’uso del proprio smartphone, e il sistema annesso di geolocalizzazione indicherà nelle vicinanze tutte le informazioni utili per il viaggio. La cartografia digitale consentirà di poter aggiornare e modificare la traccia in base alle possibili mutazioni idrogeologiche dei territori o a esigenze di modifiche dettate dalle varianti dei Piani Regolatori Comunali.

Sul sito internet e sulle App si troveranno le pagine dei “Percorsi di Prossimità” cioè tutti i principali percorsi, vicini o che s’intersecano con i tracciati ufficiali della Superga Vezzolano Crea (SVC) offrendo al turista la possibilità di ampliare le proprie escursioni verso altre mete. La rete dei “Percorsi di Prossimità”, fino ad ora circa una ventina, offre percorsi che attraversano le alte colline del torinese, i colli dell’alto astigiano fino a Moncalvo, i colli di Casale Monferrato fino a San Salvatore, le colline della Valcerrina fino alla pianura del fiume Po dove incrocia la ciclovia d’interesse nazionale Ven.To. che da Torino porta a Venezia.

Per ulteriori informazioni visionare il blog www.fiabmonferrato.it/blog-detail/post/182886/svc-trail---superga-vezzolano-crea. Per visionare il sito web cliccare su https://www.svctrail.it/ (in fase di ultimazione).