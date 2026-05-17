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Cultura

17 maggio 2026

17 maggio 2026 Portacomaro

Kermesse Monferrato on Stage con tanti musicisti L’edizione 2026 inizierà ufficialmente il 23 maggio a Lauriano

Dopo la tradizionale anteprima tenutasi il 9 maggio a Villafranca d’Asti con Luca Martelli, storico batterista di Litfiba

di Alessandro Anselmo

E' stata presentata lunedì scorso nel palazzo della Regione l’11ma edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante alla scoperta del territorio grazie all’unione di musica, arte, sapori, sostenibilità, accessibilità e integrazione creata e gestita da Fondazione MOS ETS. Quindici appuntamenti nel Monferrato situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria sino al prossimo 29 agosto. Dopo la tradizionale anteprima tenutasi il 9 maggio a Villafranca d’Asti con Luca Martelli, storico batterista di Litfiba, l’edizione 2026 inizierà ufficialmente il 23 maggio a Lauriano, Torino.

Sul palco Giuseppe Scarpato, Ivano Zanotti e Mario Guarini con “Storie di Rock’n’Roll”, racconti, performance e segreti dei grandi artisti italiani: un viaggio attraverso il racconto musicale di tre musicisti che da anni affiancano in tour e in studio di registrazione alcuni dei più celebri artisti italiani, tra cui Edoardo Bennato, Luciano Ligabue, Claudio Baglioni e Loredana Berté. La rassegna vedrà poi sui palchi di Moncalvo, Portacomaro, Cocconato, Cavagnolo e molti altri comuni, concerti gratuiti di diversi artisti tra cui Angelica Bove, Beba, Bobo Rondelli, Bunna, Chiara Buratti, Ductch Nazari, Ensi, Julina Oliver Mazzariello, Miglio, Modena City Ramblers, Rino Gaetano Band, Selton, Simona Molinari e Stefania Dipierro. “La rassegna Monferrato On Stage è giunta alla sua 11ma edizione e, a nome di Fondazione MOS ETS, sono orgoglioso di poter affermare che, dopo tanti anni di duro lavoro, la nostra organizzazione ha raggiunto la necessaria maturità per poter essere ritenuta credibile senza alcun dubbio. A confermarlo ci sono anche i tanti e prestigiosi partner che graniticamente ci supportano, a partire dalla Regione Piemonte con l’Assessorato alla Cultura e il Consiglio Regionale”, ha detto il fondatore e presidente della Fondazione MOS Cristiano Massaia.

“Da alcuni anni – ha invece sottolineato Mariano Rabino, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - il Monferrato sta vivendo una fase di grande fermento turistico e il 2025 ha confermato una crescita significativa sia negli arrivi che nei pernottamenti, con questi ultimi che segnano +11% sull’anno precedente. L’estate, fino a settembre, si conferma la stagione con la crescita più interessante e manifestazioni come Monferrato On Stage contribuiscono in modo concreto a rafforzare l’attrattività e l’identità del territorio, generando valore per le comunità locali e per tutto il comparto turistico”. Oltre alle proposte enogastronomiche curate dalla “Monferrato Rural Food – Brigata del Monferrato” e da diverse associazioni e produttori locali, a impreziosire ulteriormente tutti gli appuntamenti ci sarà la mostra fotografica interattiva “Pictures of you” un progetto di Henry Ruggeri e di Rebel House, con la collaborazione di Chiara Buratti. La mostra, esposta in formato pop-up, raccoglie fotografie realizzate da Henry Ruggeri ad alcuni tra i più importanti protagonisti della scena musicale internazionale, tra cui Pearl Jam, Foo Fighters, The Rolling Stones e Ramones.