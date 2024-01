Articolo »

Cultura

12 gennaio 2024

12 gennaio 2024 Casale Monferrato

Venerdì 12 gennaio Il Balletto di Milano al Municipale con "Lo Schiaccianoci" Il balletto natalizio che ha fatto sognare intere generazioni

di a.mo.

Venerdì 12 gennaio alle 21 il Teatro Municipale di Casale ospiterà il Balletto di Milano, che porterà in scena “Lo Schiaccianoci” (biglietti in vendita online su TicketOne): il balletto natalizio che ha fatto sognare intere generazioni, in un’esclusiva versione del Balletto di Milano colorata ed elegante, brillante e ricca di verve.

La dolce Clara si addormenta e inizia a vivere il suo sogno in cui lo Schiaccianoci si trasforma in un Principe. Clara lo segue, entrando in una foresta innevata, dove il primo atto si chiude con un incantevole danza dei fiocchi di neve. Nel secondo atto un eccentrico Drosselmeyer conduce la vicenda tra le danze che compongono il Divertissement più famoso di Tchaikovsky, culminando nel celebre Valzer dei fiori e nell’emozionante Pas de Deux finale. Per la coreografia di Federico Veratti e la scenografia di Marco Pesta, con oltre 30 anni di storia, il Balletto di Milano è tra le principali realtà compagnie professionali italiane.

Ogni anno porta in scena più di 80 spettacoli a stagione in più di 8 Paesi nel mondo. Ambasciatore della Danza italiana nel mondo, è riconosciuto e sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Lombardia – Sezione Cultura.