26 febbraio 2019 Casale Monferrato

Al PalaFerraris Harlem Globetrotters: mercoledì 27 a Casale inizia il tour italiano La squadra è stata fondata nel 1926

di r.m.

Mercoledì 27 febbraio (ore 20,30) il PalaFerraris ospiterà la prima tappa del nuovo tour italiano degli Harlem Globetrotters che successivamente si esibiranno a Reggio Emilia, Firenze, Milano e Venezia. I prestigiosi “giocolieri” americani vennero a Casale per la prima volta ben 54 anni fa portati da Giovanni Daghino.

Gli Harlem Globetrotters sono un’icona mondiale, sinonimo di intrattenimento per le famiglie e grandi abilità nel basket. La squadra è stata fondata nel 1926 da Abe Saperstein e la prima partita fu giocata il 7 gennaio 1927 in Illinois; da allora, i Globetrotters hanno intrattenuto oltre 146 milioni di fan in 123 Paesi in tutto il mondo.

Lo spettacolo dei Globetrotters, dunque, affascina con magie cestistiche sempre più straordinarie, con un focus costante sull’intrattenimento per la famiglia. Tra questi eroi dello sport americano e mondiale hanno fatto parte anche celebri campioni della Nba come Earvin “Magic” Johnson, “Goose” Tatum, Jamario Moon, Meadowlark Lemon e una vera e propria leggenda come Wilt “The Stilt” Chamberlain.