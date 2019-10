Articolo »

Cultura

02 ottobre 2019

02 ottobre 2019 Casale Monferrato

Books&Blues in biblioteca: tre incontri dedicati alla canzone italiana "Nel blu dipinto di Blues" Modugno raccontato e cantato da Jacopo Tomatis, musicologo, e dal bassista Nicola Bruno insieme a Paolo Bonfanti

di Massimiliano Francia

«In una stazione radio del Michigan o dell’Indiana - chi si ricorda - arrivò un signore con il disco mio e lo mandò in onda: il giorno dopo si ebbero duemila telefonate di gente che voleva risentirlo. Lo rimandò in onda: il giorno appresso altre duemila telefonate. L’exploit di Volare nacque così!».

Riparte da Modugno, dopo il successo dell’edizione 2018-2019, la rassegna «Books&Blues in Biblioteca», l’ormai “tradizionale” ciclo di incontri in cui si parla (e si suona), di libri e di musica, e poi di tutto un po’.

Un ciclo di tre incontri «che ci porteranno alla fine dell’anno - dicono gli organizzatori - con gli Auguri di Buone Feste tra libri e note musicali, un omaggio ad uno dei più grandi musicisti e interpreti della canzone italiana».

E «per parlare e suonare Domenico Modugno» Books&Blues in Biblioteca propone una serata dal titolo inequivocabile, “Nel blu dipinto di Blues”, con Jacopo Tomatis e Nicola Bruno.

La fortuna in America

Era l’estate 1958 e la straordinaria fortuna americana di “Mr. Volare” - sottolineano gli organizzatori dell’evento - iniziava quasi casualmente da una radio di periferia: Nel blu dipinto di blu diventò in brevissimo tempo un grandissimo successo, restando saldamente al primo posto nell’hit parade americana per ben tredici settimane consecutive, record tuttora ineguagliato per un disco italiano.

Alla fine di quello straordinario 1958, iniziato con la vittoria al Festival di Sanremo i dati di vendita furono esaltanti, battendo ogni record per un disco italiano: ben 800.000 copie in Italia e oltre 22 milioni nel mondo!

Da quel momento il “mito” di Domenico Modugno, artista poliedrico (decine di film tra pellicole importanti e B movie, sceneggiati televisivi, moltissimo teatro) e autore e interprete di tanta, tantissima musica, diventa inarrestabile: dai primi 78 giri sino alla collezione di oltre trenta LP (diffusi in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Sud America) e alle sia pur limitate colonne sonore, tra cui figura quella per Uccellacci e uccellini di Pier Paolo Pasolini, film nel quale il geniale poeta e regista ebbe la geniale intuizione di far cantare i titoli di testa «...l’assurdo Totò, l’umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò...», musicata da Ennio Morricone.

Appuntamento giovedì

L’appuntamento è alla Biblioteca Civica “Giovanni Canna”, via Corte d’Appello 12, giovedì 3 ottobre, alle ore 21.

Jacopo Tomatis, uno dei più importanti musicologi italiani, già ospite di Books & Blues, torna dunque in Biblioteca per parlare di uno dei grandi autori e interpreto della canzone italiana.

Nicola Bruno, talentuosissimo bassista, dialogherà con lui e soprattutto suonerà e canterà alcune canzoni di Modugno, riarrangiandole per l’occasione.

Sarà come sempre presente il direttore artistico di Books&Blues, Paolo Bonfanti, a coordinare l’incontro e... a parlare e a suonare di Modugno.