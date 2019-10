Articolo »

Attualità

01 ottobre 2019

01 ottobre 2019 Casale Monferrato

Contributo Croce Rossa e Croce Verde: le nuove ambulanze Cinquantamila euro dalla Fondazione CRT

di b.c.

Davanti a oltre 500 volontari del 118 e della Protezione Civile radunati al Castello di Racconigi, la Fondazione CRT ha premiato 56 associazioni vincitrici dei bandi “Missione Soccorso” e “Mezzi per la Protezione Civile”, per l’acquisto di nuove ambulanze e veicoli pick up destinati al Piemonte e alla Valle d’Aosta, per complessivi 1,6 milioni di euro.

Alla “Giornata del Soccorso”, giunta quest’anno alla sedicesima edizione e dedicata a tutti gli operatori dei servizi di emergenza e Protezione Civile, erano presenti anche molti sindaci dei Comuni con meno di 3.000 abitanti, cui Fondazione CRT destina risorse per interventi a salvaguardia del territorio.

Per l’occasione erano presenti il presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi e l’assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi.

«La Giornata del Soccorso è un’occasione speciale per la Fondazione CRT, perché ci dà l’opportunità di incontrare la grande “famiglia” dei volontari della Protezione Civile e del 118: una comunità che si prende cura delle persone e del territorio con un impegno e una forza esemplari - ha dichiarato il presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia - Da 15 anni Fondazione CRT accompagna le associazioni di primo soccorso del Piemonte e della Valle d’Aosta, destinando loro ambulanze e mezzi: un polmone fondamentale per il mantenimento dell’efficienza del servizio di emergenza, diventato oggi un modello organizzativo e gestionale di riferimento a livello nazionale».

Sono in tutto 22 gli enti che hanno ricevuto 50.000 euro ciascuno per l’acquisto di nuove ambulanze: tre appartengono alla provincia di Alessandria tra cui l’Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Casale e La Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Casale Monferrato.

Tra i 34 enti vincitori del bando “Mezzi Protezione Civile” della Fondazione CRT per l’acquisto di nuovi pick up per il trasporto delle persone e delle attrezzature figurano la Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Crescentino, la Protezione Civile volontari cinofili di Palazzolo e il corpo Volontari del Soccorso prevenzione e protezione civile con sede a Saluggia.