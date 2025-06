Articolo »

20 giugno 2025 Occimiano

Domenica 22 giugno Alla scoperta del mondo delle erbe spontanee Nel salone della Banda musicale "La Filarmonica" di Occimiano

di Fernando Debernardis

Sarà il salone della Banda musicale "La Filarmonica" - in via Garibaldi 18 - ad ospitare, domenica 22 giugno, alle 17,30, l'incontro con Carlo Fortunato, autore dei libri “L’orto delle erbacce” e “Le erbacce nel piatto”.

L'originale iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con il sodalizio musicale, aiuterà a scoprire il mondo delle erbe spontanee, dalla botanica all’uso in cucina, con tanti spunti per portare in tavola la natura in modo gustoso e sorprendente. A seguire, piccolo assaggio con ricette a base di erbe selvatiche.