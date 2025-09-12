Articolo »

12 settembre 2025

12 settembre 2025 Casale Monferrato

Iniziativa Move Care: al via il nuovo servizio di trasporto dedicato agli screening oncologici Una iniziativa promossa da Asl Alessandria e Agenzia della Mobilità Piemontese

di r.m.

Parte ufficialmente il 29 settembre il nuovo servizio Move Care, pensato per agevolare la partecipazione ai programmi di prevenzione oncologica Prevenzione Serena.

Nella fase iniziale, il servizio sarà dedicato agli screening mammografici presso i presidi ospedalieri di Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra ASL Alessandria e Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP), in collaborazione con CSI Piemonte, Moeves, Consorzio Scat e operatori del territorio, con l’obiettivo di ridurre le barriere logistiche e favorire la massima adesione agli screening, strumenti fondamentali per la diagnosi precoce e la tutela della salute.

Grazie a Move Care, gli utenti dei Comuni serviti dagli ospedali aderenti potranno usufruire di un trasporto dedicato, sicuro e accessibile, con un costo simbolico di 5 euro andata e ritorno. Il servizio sarà gratuito per i possessori di tessera di libera circolazione regionale.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata chiamando il numero 0175 478 816, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30.

«Con questo progetto – sottolinea il Direttore Generale della Asl AL Francesco Marchitelli – vogliamo garantire a tutte le persone la possibilità di accedere agli screening oncologici, superando le difficoltà legate agli spostamenti e promuovendo una cultura della prevenzione».

Pieno sostegno al progetto arriva dall’Assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, che commenta: «La Regione Piemonte sostiene con convinzione questa iniziativa che mette al centro la salute delle persone, abbattendo gli ostacoli pratici che spesso limitano l’adesione agli screening. La prevenzione è il primo e più importante strumento per salvare vite, e Move Care rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra sanità, territorio e innovazione».

«Move Care dimostra come la mobilità possa diventare strumento di inclusione e di cura – dichiara Cristina Bargero, Presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese –. Siamo orgogliosi di mettere la nostra esperienza a servizio di un progetto che unisce salute e trasporto, due diritti fondamentali che devono essere garantiti a tutti. Grazie a questa iniziativa, primo passo fondamentale come test per eventualmente fornirlo anche per altri servizi, le persone non dovranno più rinunciare agli screening oncologici a causa delle difficoltà negli spostamenti: un passo concreto per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e promuovere la prevenzione».

«Move Care è un progetto che ben rappresenta la missione del nostro assessorato: rendere la mobilità un diritto al servizio delle persone. In questo caso, il trasporto diventa un alleato della sanità, perché consente di superare gli ostacoli pratici che spesso frenano la partecipazione agli screening oncologici. La Regione Piemonte crede molto in queste sinergie, capaci di unire innovazione, accessibilità e inclusione, per portare i cittadini sempre più vicini ai servizi fondamentali del territorio.» Dichiara l'Assessore ai trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi.