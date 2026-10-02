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Manifestazioni

02 ottobre 2026

02 ottobre 2026 Casale Monferrato

Kermesse Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre c'è la "Monferrato Green Farm" Al Palafiere di Casale

di r.m.

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre il Polo Fieristico Riccardo Coppo di Casale Monferrato ospiterà la quarta edizione di Monferrato Green Farm. L’evento è organizzato da D&N Eventi S.R.L., in collaborazione con numerose associazioni e istituzioni.

Molte sono le novità di questa edizione, che presenterà un aumento delle attrazioni e delle esperienze all’interno dell’evento. Il pubblico potrà partecipare alle diverse attività acquistando all’ingresso della Fiera il biglietto “Tutto incluso”, che consentirà di accedere a tutte le attività, tutte le volte che lo si desidera durante la permanenza, ottimizzando notevolmente i costi. Nel biglietto sono compresi anche spettacoli e dimostrazioni.

Tra le attività previste:

•Laboratori didattici per adulti e bambini nella Fattoria Didattica, nell’area laboratori e nell’area animali.

•Convegni e seminari scientifici e culturali con esperti del settore green.

•Maneggio con pony per il divertimento dei più piccoli.

•Area bimbi con veicoli elettrici, tra mini moto e automobiline ecosostenibili.

•Ricerca dell’oro vero, con attività pratiche e dimostrative. La pagliuzza più grande che troverai sarà tua!

•Area dog con esibizioni di varie discipline cinofile aperte al pubblico.

•Falconiere, che farà conoscere ai visitatori i vari tipi di rapaci e le loro caratteristiche.

•Spettacolo con motosega per la creazione in diretta di sculture in legno.

•Casa delle Farfalle, una serra interattiva con farfalle vive: oltre 100 esemplari, anche esotici.

•Mostra degli insetti, per scoprire da vicino i segreti del micro-mondo naturale.

•Masterclass con degustazioni, per assaporare le eccellenze del territorio.

LE CINQUE AREE DELLA FIERA

Come sempre, sono ben cinque le aree all’interno della Fiera che si potranno visitare per quanto riguarda le aziende espositrici:

•Vivai

•Area di esposizione e mostra di animali

•Area Bimbi – Maneggio

•Agricoltura – Fattoria Didattica

•Salone delle Eccellenze Alimentari – Ristorante e Birrificio

•Benessere e cura naturale della persona

Molti espositori partecipanti alla Green Farm frequentano abitualmente importanti Fiere Nazionali del settore e sono presenti in tutte le cinque categorie della Fiera.

I VIVAI

È il caso dei VIVAI, con la presenza di importanti aziende provenienti anche dal Veneto, dalla Lombardia, dalla Sicilia e dalla Campania.

Nelle macro-aree a essi assegnate si potranno ammirare tipologie di piante che spaziano dai bulbi alle piante grasse e rare, dalle ornamentali agli ulivi, dagli agrumi ai fiori, oltre a bellissimi e rari bonsai e ad altre tipologie.

L’eco-design dell’allestimento interno, ispirato al mondo del verde e realizzato per caratterizzare la Fiera, è a cura del garden designer Marco Marinone, in collaborazione con importanti realtà commerciali del territorio: l’azienda Provera, Ediltecnica con il marchio Ferrari BK, Vivai Rosa Cisalpina e Ricrea 13.

L’AREA FOOD

L’AREA FOOD prevede:

•Salone delle Tipicità;

•Punto Ristoro;

•Birrificio Baladin.

Nel corso dei tre giorni sarà possibile degustare e acquistare svariate tipicità ed “Eccellenze alimentari enogastronomiche” regionali e nazionali, con “chicche” a sorpresa.

Sarà inoltre possibile assaporare piatti caldi di qualità nel ristorante interno, che proporrà pietanze della tradizione contadina e piemontese e utilizzerà, all’occorrenza, per la realizzazione dei piatti dei menù proposti, anche prodotti di altri espositori partecipanti e presenti in Fiera.

All’interno del Salone delle Tipicità è importante segnalare la presenza di molte eccellenze alimentari provenienti anche da svariate regioni quali Puglia, Calabria, Liguria e Sardegna, oltre alle eccellenze piemontesi e, in particolare, monferrine.

Sarà inoltre presente un’area dedicata ad aziende provenienti dai Comuni della Valcerrina e uno stand che ospiterà le eccellenze del Comune di Olivola, riconosciuto come “Prima Città dell’Olio del Piemonte”.

Le aziende che cureranno il punto ristorazione sono tre eccellenze artigiane alimentari:

•“Panisium”, con i loro deliziosi piatti della nostra tradizione regionale, tra cui spiccano incontrastati la Panissa, gli Agnolotti Monferrini, la Polenta Concia e molto altro;

•l’Associazione “La Meridiana”, che farà degustare caratteristici piatti locali aventi come ingrediente principale la zucca, oltre a somministrare la caratteristica “Merenda Sinoira”;

•il famoso Birrificio Baladin, che servirà anche una meravigliosa Pinsa Artigianale.

Il tutto verrà accompagnato da pregiati vini durante i pasti.

L’AREA AGRICOLTURA E L’ESPOSIZIONE DEGLI ANIMALI

Nella zona riservata all’AGRICOLTURA, oltre ad alcuni macchinari e attrezzature agricole dei più conosciuti marchi del settore, dedicati anche al giardinaggio, si potranno visitare gli stand riservati all’esposizione e alla vendita di animali, nel pieno rispetto di questi.

Alcuni espositori di questa zona partecipano a importanti fiere del settore.

In queste aree si potranno trovare animali da cortile – coniglietti, pulcini, galline ornamentali, polli – e altre specie, tra cui canarini, pappagalli, uccellini e anfibi coloratissimi, pesci, animali esotici come cincillà, ricci, lumache marine, petauri da zucchero, rettili e molto altro ancora, oltre agli alpaca.

Presenti, come sempre, il maneggio “Occhio con Occhio”, oltre a falchi e volatili da esposizione a cura di “Mondo Rapaci”.

Il pubblico potrà inoltre visitare la Fattoria Didattica, adiacente al maneggio, gestita e realizzata sempre dall’Associazione “Occhio con Occhio”, che farà divertire i più piccoli con tantissimi laboratori.

Gli orari dei laboratori sono visibili sul sito: www.monferratogreenfarm.it

La Fattoria Didattica permetterà inoltre ai bambini di conoscere tantissimi simpatici animali da cortile e non solo.

L’AREA BIMBI E LE NOVITÀ DELLA QUARTA EDIZIONE

L’Area Bimbi, in questa quarta edizione, si arricchisce notevolmente grazie alla presenza di una grande zona dedicata ad automobiline, trattorini e motociclettine elettriche, perfettamente in linea con il tema green dell’evento.

Sono previsti inoltre laboratori anche nell’area mostra ed esposizione animali.

Da non perdere sono anche i laboratori dell’oro, a cura della “Cascina Merlanetta”, dove si potranno trovare vere pepite d’oro, di cui la più grande potrà essere portata a casa dal visitatore.

Un’altra attrazione è la Casa delle Farfalle, gestita da “Time to breed”, in cui adulti e bambini avranno la possibilità di immergersi all’interno di una grande bolla trasparente adibita a giardino naturale e di ammirare da vicino più di 100 esemplari di farfalle coloratissime, provenienti dalle più svariate parti del mondo.

BENESSERE E CURA NATURALE DELLA PERSONA

Altra zona di interesse è quella dedicata al BENESSERE e alla cura naturale della persona.

Anche qui espositori locali ed extraregionali esporranno prodotti di cosmesi naturale e olistica, integratori e altri articoli inerenti al tema.

Tra le importanti realtà che parteciperanno in questo settore saranno presenti tra le altre:

•“Le Asine del Bricco”, con tutta la linea al latte d’asina e integratori;

•“Officinalia”, antica erboristeria proveniente da Gubbio;

•tutta la linea della lavanda e dei suoi derivati del “Cascinetto di Giò”;

•prodotti cosmetici alle erbe

•aziende appartenenti alla Federazione Nazionale F.I.P.P.O., in rappresentanza dei produttori di piante officinali e delle loro lavorazioni;

•altre interessanti realtà, tutte specializzate nella ricerca e nell’innovazione per il benessere naturale.

CORSI, LABORATORI, MASTERCLASS E CONVEGNI

Sono inoltre previsti corsi e laboratori, tra cui uno dedicato all’arte della “pasta”, grazie alla presenza dell’Azienda “A Tavola!”, al centro del Salone delle Tipicità.

Un convegno molto importante sarà quello su ‘Seveso e Casale Monferrato – Dalla tragedia alla Rinascita’ il 2 ottobre con la partecipazione dei Sindaci di Seveso, Alessia Borroni e di Casale Monferrato, Emanuele Capra e di Maurizio Ori, Architetto Paesaggista Aiapp

Sono previsti anche laboratori in un’area dedicata, dove si svolgeranno Masterclass con degustazioni di vino e altre eccellenze alimentari, oltre a conferenze e convegni su temi specifici legati al mondo agricolo e del verde, con la partecipazione di nomi illustri del settore.

ARTE, MOSTRE ED EVENTI SCIENTIFICO-CULTURALI

All’interno di Monferrato Green Farm sarà inoltre presente una sezione dedicata all’arte, curata dal Maestro Piergiorgio Panelli e dall’Associazione Echorama, che arricchirà ulteriormente l’offerta culturale della manifestazione..

La programmazione scientifica e culturale è stata realizzata dalla Dott.ssa Elena Maggiora, Direttore Tecnico dell’evento insieme al Direttore Scientifico della Fiera, Prof. Giancarlo Durando, con l’obiettivo di offrire al pubblico momenti di approfondimento e confronto sui temi legati al mondo del verde, dell’agricoltura, dell’ambiente e della sostenibilità.

TUTTE LE INFORMAZIONI

Per Acquistare i biglietti: https://www.monferratogreenfarm.it/biglietti/

ORARI

Venerdì: 17:00 – 21:00

Sabato: 10:00 – 21:00

Domenica: 10:00 – 21:00