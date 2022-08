Articolo »

25 agosto 2022

25 agosto 2022 Frassineto Po

Festeggiamenti fino al 28 agosto La Sagra del Peperone di Frassineto Po Domenica pomeriggio il rito del rovesciamento della polenta in piazza

L'Explosion band animerà la serata di venerdì

di Massimo Castellaro

L’edizione numero quarantanove della Sagra del Peperone, organizzata come consuetudine dalla Pro Loco di Frassineto Po, prende il via questa sera, giovedì con la prima delle quattro sere gastronomiche e musicali (con il concerto degli Asilo).

La sagra propone anche quest’anno la fiera San Satiro Agri Food, da qualche anno in veste rinnovata e proposta in stretta collaborazione con la Cia regionale del Piemonte (Confederazione Italiana Agricoltori, nda), con stand di prodotti tipici e di nicchia del territorio regionale, che saranno dislocati nelle vie centrali del paese nella giornata di domenica 28 agosto quando, alle ore 17,30 circa, è previsto il ‘rito’ del rovesciamento della polenta, nella piazza di fianco alla bocciofila, che verrà servita in loco accompagnata da salciccia e peperonata. Cia Alessandria infatti è partner per il secondo anno consecutivo della Fiera di San Satiro Agrifood, e parteciperà domenica con i produttori associati con l’offerta dei prodotti enogastronomici del territorio.

Saranno presenti numerosi banchi di agricoltori con peperoni, prodotti orticoli e frutta, succhi di frutta, prodotti da forno, torte di nocciola, fiori, miele e prodotti derivati dalla cera di api, vino, uova e molto altro ancora, ed anche un’esposizione dei mezzi agricoli di una volta.

Tutte le sere saranno previsti, come tradizione, dei menu parzialmente differenziati, ogni volta con l’inserimento di alcune specialità (tutti, compresi di listino prezzi, consultabili sulle pagine Facebook della Pro Loco; sui manifesti è anche presente il ‘qr code’ dal quale accedere a tutte le informazioni necessarie, nda).

Venerdì 26 agosto l’intrattenimento musicale degli Explosion, cover band dal repertorio letteralmente ‘esplosivo’ che non mancherà di far saltare e ballare il pubblico che si preannuncia assai numeroso. Sabato 27 agosto, la serata musicale sarà all’insegna del liscio con l’orchestra di Bagutti, un ensemble di primissimo piano di cui non sono necessarie ulteriori presentazioni: in questa serata l’ingresso allo spettacolo sarà gratuito per coloro i quali ceneranno in sagra spendendo almeno 15 euro; per coloro i quali desidereranno invece assistere solo al concerto il biglietto sarà di 10 euro.

Nella serata di domenica è prevista l’esibizione dell’orchestra Giuliano e i Baroni. Tutti i concerti, ad esclusione di quello di sabato, sono ad ingresso libero. Anche in occasione dell’edizione numero quarantanove della sagra è prevista la visita ufficiale della delegazione da La Garde Freinet, centro francese gemellato con Frassineto Po, che verrà ricevuta in Municipio e che parteciperà alla sagra:

«Quest’anno – spiega con soddisfazione Paolo Borella, presidente della Pro Loco – la delegazione sarà particolarmente numerosa, raggiungendo circa sessanta persone»; a Palazzo Mossi, ha ricordato il massimo dirigente della Pro Loco frassinetese, è prevista una mostra di quadri realizzata da artisti francesi e provenzali, in piazza ci saranno le giostre mentre la parrocchia allestirà un banco di beneficenza nella chiesa di San Giovanni.

Sabato 27 agosto alle ore 17 l’Amministrazione intitolerà il cortile interno di Palazzo Mossi al maestro Duilio Pozzi, insegnante delle elementari di tante generazioni di frassinetesi (42 anni di insegnamento di cui 30 a Frassineto Po), storico locale e co fondatore dell’accademia di cultura ‘Bernardino Cervis’. Non mancheranno le parentesi sportive: al Circolo Tennis, sabato 27 e domenica 28 agosto, avrà luogo il torneo “Memorial Sergio Armani Ghigo" (Info. WhatsApp al 339 7393104): la formula del torneo, spiegano da Frassineto Po i promotori, prevede un particolare ‘doppio aperto’: potranno infatti iscriversi, gratuitamente, coppie femminili, coppie maschili e coppie miste. Il torneo oltre ad essere sentito momento per ricordare Sergio Armani, tennista amatoriale molto conosciuto nel casalese, sarà l’occasione per il circolo per festeggiare, insieme con il paese, che tanto lo ha sostenuto, la prima stagione dalla riapertura del secondo campo in terra battuta.

E non mancherà neanche la tradizionale gara di bocce dei pittori, svoltasi per la prima volta nell’ormai lontano 1991 quando a casa del pittore Renzo Rolando venne inventato questo l’originale ‘Torneo Ligabue di bocce’ riservato a pittori. Dopo alcuni anni, nel 2016, a Frassineto Po si è ripresa questa “artistica” tradizione. A quella edizione parteciparono Renzo Rolando, Pio Barola, Paolo Novelli, Antonio Barbato, Giampaolo Cavalli, Giorgio Cavallone, Piergiorgio Panelli. Poi ancora nel 2017, 2018 e 2019 con la partecipazione di altri artisti e numeroso pubblico.

Dopo due anni di stop per i noti motivi pandemici il 28 agosto, nell’ambito della festa del peperone, a Frassineto si riprende la simpatica iniziativa con una partecipazione di alcuni pittori francesi ospiti del gemellaggio Frassineto e La Garde Freinet in Francia. Grande è l’attesa per questa edizione della festa: «Siamo soddisfatti del ricco programma – chiosa Paolo Borella – ma soprattutto per un aspetto che riteniamo molto importante: quest’anno c’è stata una vera e propria ‘gara’ dei giovani del paese nel mettersi a disposizione dello staff: un attaccamento alle tradizioni locali e al paese che naturalmente ci inorgoglisce e che fa ben sperare circa il futuro della nostra festa». Sagra che il prossimo anno, giova ricordarlo, taglierà l’ambizioso traguardo del mezzo secolo di vita.