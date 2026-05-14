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Attualità

14 maggio 2026

14 maggio 2026 Milano

Borsa di studio Il Gruppo Paglieri al fianco di Fondazione Umberto Veronesi Insieme per la ricerca e la prevenzione del tumore al seno

di r.m.

Paglieri, storica azienda italiana, leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, conferma il proprio impegno a sostegno della ricerca scientifica e della prevenzione, rinnovando il sostegno e dunque la collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi ETS attraverso ilfinanziamento di una borsa di ricerca destinata allo studio del tumore al seno.

Anche quest’anno il Gruppo Paglieri ha deciso di sostenere una ricercatrice di alto livello, offrendo un contributo tangibile alla crescita delle conoscenze e allo sviluppo di nuove terapie nel settore oncologico.

La borsa di ricerca 2026 è stata assegnata, attraverso l’annuale bando pubblico di Fondazione Veronesi, a Bianca Cesaro, impegnata presso la Sapienza Università di Roma con un progetto che ha l’obiettivo di capire come una modifica dell’RNA, detta m6A, regoli il dialogo tra fibroblasti e cellule nel tumore al seno, influenzando la resistenza ai farmaci.

Bianca Cesaro è stata premiata da Guendalina Bombassei, HR Director di Paglieri, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, in occasione della cerimonia annuale organizzata da Fondazione Veronesi per celebrare la ricerca scientifica d’eccellenza.

Il tumore al seno triplo negativo è una delle forme più aggressive e difficili da trattare perché spesso resiste alla chemioterapia. Recenti studi mostrano che la crescita e la resistenza del tumore ai farmaci possono essere favorite non solo dall’attività delle cellule tumorali stesse, ma anche dall’ambiente che le circonda, in particolare dai fibroblasti associati al tumore (CAF).

Lo scopo del progetto di ricerca è capire come una particolare modifica dell’RNA, chiamata m6A, influenzi il comportamento dei CAF e la loro capacità di “proteggere” le cellule tumorali. Attraverso analisi molecolari e l’uso di modelli sperimentali, il progetto mira a individuare nuovi bersagli terapeutici per migliorare la risposta ai trattamenti e sviluppare strategie più efficaci contro il tumore al seno triplo negativo.

Debora Paglieri e Fabio Rossello, Amministratori Delegati di Paglieri S.p.A., dichiarano: “Sostenere la ricerca scientifica fa parte da sempre della visione e dell’impegno del nostro Gruppo, nella convinzione che investire nella conoscenza e nell’innovazione significhi contribuire concretamente al benessere collettivo e al progresso della società. La borsa di ricerca promossa insieme a Fondazione Veronesi rappresenta una testimonianza tangibile di questo percorso e del nostro impegno continuativo nel finanziare progetti di alto valore scientifico. Siamo particolarmente orgogliosi di poter affiancare il lavoro della Dott.ssa Cesaro, contribuendo allo sviluppo di nuove conoscenze su una patologia che ha un impatto profondo sulla vita di molte donne e sostenendo il talento delle nuove generazioni di ricercatori italiani.”

“Partecipare a questo momento e consegnare personalmente l’attestato di ricerca ha per noi un significato profondo – commenta Guendalina Bombassei, HR Director di Paglieri S.p.A. – perché significa riconoscere il valore delle persone che, con competenza, determinazione e dedizione, scelgono di mettere il proprio talento al servizio della scienza. Come azienda crediamo sia fondamentale contribuire a creare le condizioni affinché i giovani ricercatori possano sviluppare il proprio potenziale e trasformare il loro lavoro in un motore di innovazione e progresso per tutta la collettività.”