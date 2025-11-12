Articolo »

Sport

12 novembre 2025

12 novembre 2025 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale La Novipiù affronta Legnano in trasferta nel turno infrasettimanale Mercoledì 12 a Castellanza alle ore 20,30 i rossoblu di coach Fabio Corbani nel difficilissimo confronto con i "Cavalieri" secondi in classifica

L'ala rossoblu Marco Rupil in azione (foto Luca Leva)

di p.z.

Dopo la sconfitta in Sicilia contro Piazza Armerina, la Novipiù Monferrato Basket torna in campo mercoledì 12 novembre nel turno infrasettimanale dell’undicesima giornata di campionato affrontando alla "Soevis Arena" di Castellanza la SAE Scientifica Legnano (ore 20,30). Dopo lo stop casalingo del turno scorso contro Capo d’Orlando, i lombardi sono secondi in classifica a -2 dalla capolista Treviglio Brianza. Un incontro difficilissimo e complicato attende dunque i rossoblu di coach Fabio Corbani che, come a Ragusa, saranno ancora privi di Niccolò Martinoni ancora alle prese con i postumi di una brutta botta al costato rimediata nella partita contro Fidenza alla quale si è aggiunto anche un affaticamento al flessore sinistro. Il capitano verrà tenuto prudenzialmente a riposo con la speranza che torni “arruolabile” domenica 16 nel match in casa contro Vicenza.

In classifica la Novipiù ha 4 punti in classifica (come Lumezzane) e precede Agrigento, Bakery Piacenza e Fidenza, appaiate a quota 2. Una situazione che, verosimilmente, non dovrebbe discostarsi molto dopo il turno infrasettimanale, anche se Agrigento sarà impegnato in casa contro Piazza Armerina in un derby apertissimo a ogni risultato.

Sconfitta a parte, nella trasferta siciliana di domenica scorsa i casalesi hanno faticato ad approcciare la partita nel primo tempo, ma nella ripresa hanno giocato alla pari con la Siaz Piazza Armerina in una partita serrata e combattuta fino all’ultimo possesso.

L’incontro di mercoledì sera a Castellanza tra i “Knights” di coach Paolo Piazza (gli elementi più temibili sono il play-maker lituano Cizauskas, il centro serbo Stepanovic, ex Omegna e il lungo Alessandro Riva, alcune stagioni fa a Casale con i colori della Junior) e la Novipiù sarà arbitrato dalla terna formata da Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (MI), Foschini di Russi (RA) e Forconi di Faenza (RA). Diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass con aggiornamenti sui canali social di Monferrato Basket.