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18 luglio 2026

18 luglio 2026 Casale Monferrato

Basket Serie B Interregionale Novipiù, via coach Corbani. La panchina a Simone Imarisio Ora è ufficiale: si è concluso il rapporto sportivo tra la società rossoblu e l'allenatore milanese. La prima squadra è stata affidata al tecnico casalese già primo assistente di Corbani

Coach Corbani con Francesco Marcucci (foto Luca Leva)

di Paolo Zavattaro

La notizia era nell’aria da qualche tempo, ma mancava l’ufficialità che è arrivata martedì 14 luglio con uno stringato comunicato di Monferrato Basket nel quale si annuncia l’esonero di Fabio Corbani. La conclusione del rapporto tra la società e il navigato tecnico milanese appariva scontata dopo la retrocessione in Serie B Interregionale, ma prima dell’annuncio era necessario che le parti trovassero una soluzione dal momento che l’allenatore era vincolato da un contratto pluriennale che, con l’esonero, la società dovrà comunque onorare. Corbani lascia Casale dopo due stagioni, l’ultima a capo di un progetto giovane che è terminata purtroppo amaramente. Monferrato Basket ha deciso di aprire un nuovo ciclo affidando la panchina della prima squadra a Simone Imarisio, casalese, che di Corbani era primo assistente. In carriera ha allenato nei settori giovanili di Junior e Valenza e poi in Liguria, a Vado, partecipando a tre finali nazionali conquistando un terzo posto Under 16 e un quarto posto Under 17. Sempre a Vado ha guidato anche il gruppo Under 19 Eccellenza, con il quale ha partecipato anche al campionato di Serie C, raggiungendo la salvezza. Imarisio ha inoltre allenato la rappresentativa regionale piemontese e quella ligure femminile.

La conferma di Flueras - Con i recenti arrivi del centro Emanuele Rosso e dell’esterno Paolo Redaelli, il roster della prima squadra è pressoché completato. Ieri, giovedì, è stata ufficilizzata la conferma in prima squadra di Andrei Flueras, lungo classe 2008 che, dopo l’esperienza maturata nella scorsa stagione, continuerà il percorso in rossoblu anche in Serie B Interregionale. Prodotto del settore giovanile casalese, nell’ultima stagione ha collezionato 13 presenze in prima squadra dimostrando personalità ogni volta che è stato chiamato in causa. Tra le prestazioni più significative spicca quella contro Fidenza, impreziosita da 10 punti e dalla prima doppia cifra in B Nazionale, oltre ai minuti importanti conquistati nelle sfide con Gema Montecatini e Assigeco Piacenza.

Parallelamente all’attività con la prima squadra, Flueras è stato protagonista anche con Novipiù Campus Monferrato nel campionato Under 19 Eccellenza, proseguendo un percorso di crescita costante sotto il profilo tecnico e fisico. Atletismo, presenza nel pitturato e un importante margine di miglioramento fanno di Flueras uno dei prospetti più interessanti del vivaio monferrino. Andrà a completare il reparto lunghi della Novipiù insieme a Niccolò Martinoni, Emanuele Rosso e Francesco Stentardo, rappresentando una preziosa risorsa per lo staff tecnico.

Il roster è attualmente composto da Niccolò Malaventura (play/guardia), Andrea Triassi (guardia), Karolis Sapiega (ala), Francesco Stentardo (ala forte), Niccolò Martinoni (centro), Nicolò Castellino (play/guardia), Paolo Redaelli (ala), Andrei Flueras (ala/centro), Emanuele Rosso (centro).

Organici e gironi - Giovedì a Roma si è riunito il Consiglio Federale FIP che doveva ratificare rinunce e ripescaggi in B1, B2 e Serie C, ufficializzando di fatto gli organici che prenderanno parte ai prossimi campionati. Resi noti i raggruppamenti di Serie B Interregionale con le piemontesi inserite nel girone A della Conference Nord insieme a squadre lombarde e a due formazioni sarde. Questa la composizione: PGS Don Bosco Crocetta, College Borgomanero, Oleggio Magic Basket, Monferrato Basket Casale, Basket Gallarate, Saronno, Virtus Cermenate, Pallacanestre Pavia 1933, Basketball 7 Laghi, Campus Varese, Varese Academy, US Nervianese, Bocconi Sport Team Milano, Esperia Cagliari, Pallacanestro Sennori.