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Manifestazioni

26 agosto 2026

26 agosto 2026 Cella Monte

A Cella Monte Gli Arsenal Mikebe novità al Jazz:Re:Found Da giovedì 27 a domenica 30 agosto

Percussionisti. Dalla periferia di Kampala, gli Arsenal Mikebe al JZ:RF

di a.mo.

Manca ormai davvero pochissimo alla diciottesima edizione di Jazz:Re:Found Festival che, da giovedì 27 a domenica 30 agosto, tornerà a creare un microcosmo di musica e condivisione nel borgo di Cella Monte, nel Monferrato Unesco.

Il conto alla rovescia è partito con il doppio sold out degli abbonamenti e dei biglietti per la giornata di venerdì 28 agosto, trainata dai Nu Genea in formazione full band. Anche i biglietti giornalieri per le altre date e i ticket combinati su più giornate sono in rapido esaurimento. Una felice “invasione” è attesa quindi a Cella Monte, non solo per il ricco cartellone artistico, ma anche per il programma di attività collaterali che ormai da anni caratterizza Jazz:Re:Found, pur rinnovandosi a ogni edizione. Quest’anno, le iniziative spaziano dall’hiking alle listening session, dalle pratiche wellness ai talk fino all’arte contemporanea. Uno degli stage più iconici di Jazz:Re:Found, l’Ecomuseo, si trasforma grazie alla partnership con Salewa, storico brand italiano che veste la passione per la montagna da quasi un secolo.

L’Ecomuseo diventa così uno spazio dedicato all’ascolto, alla divulgazione e all’approfondimento curatoriale: un nuovo palco concepito come Listening Bar, dove sessioni di ascolto, talk, incontri, presentazioni e contenuti editoriali accompagneranno il pubblico in un’esperienza più intima e immersiva, complementare alla programmazione live del Festival. Soprattutto, l’Ecomuseo sarà il punto di partenza e di arrivo delle due attività di Morning Hikepromosse da Salewa in collaborazione con Jazz:Re:Found.

Sabato 29 agosto alle 9: muoversi nella natura non significa solo raggiungere una meta, ma anche prestare attenzione a ciò che ci circonda. Ispirata dal suo progetto “Running Flowers”, l’artista e appassionata di attività all’aria aperta Sara Quatela ci invita a rallentare e a riscoprire la bellezza che spesso passa inosservata. Un’esplorazione del paesaggio intorno al Festival, osservando le specie botaniche che lo popolano e abbracciando un ritmo di movimento diverso nella natura. Dopo l’escursione, performance artistica dal vivo di Sara all’Ecomuseo, dove creerà un’opera ispirata ai fiori e alle piante incontrati lungo il percorso.

Domenica 30 agosto alle 9: la natura può ispirare la creatività in modi inaspettati. Insieme all’artista, creator e produttore Klaus, verrà esplorato il legame tra musica elettronica, montagne e mondo naturale. Durante l’escursione, Klaus raccoglierà suoni dal paesaggio circostante che in seguito confluiranno nella sua performance dal vivo all’Ecomuseo. Un modo diverso di ascoltare l’ambiente che ci circonda e sperimentare come i suoni della natura possano trasformarsi in musica.

Shambala Stage è uno spazio-tempo in cui ascoltarsi, ritrovare il centro, andare in profondità anche attraverso piccoli gesti. Un programma di workshop, laboratori, pratiche ed esperienze curato da Morena Regis e Martina Feo, in un corner rinnovato proprio nel cuore di Cella Monte.

A pochi giorni dall’inizio della diciottesima edizione, Jazz:Re:Found continua a regalare sorprese e annuncia un nuovo act per la serata di chiusura.

Domenica 30 agosto, direttamente dalla periferia di Kampala, arriva sul Main Stage del Festival l’ensemble Arsenal Mikebe, grazie alla collaborazione con Chullu Agency, crew che sostiene e promuove alcuni dei linguaggi artistici più affini alla visione del Festival.

Arsenal Mikebe è un ensemble di percussionisti d’avanguardia che fonde ritmi tradizionali ugandesi, vocalità soul e trance contaminata dalla jungle in un’esperienza sonora ipnotica e travolgente. Fondato da Jonathan Uliel Saldanha (HHY) insieme ai percussionisti Ssentongo Moses, Dratele Epiphany e Luyambi Vincent de Paul, il progetto ruota intorno a un sistema di percussioni unico, ideato e costruito artigianalmente da Henry Segamwenge.

Un set composto anche da campane metalliche che genera un suono sorprendentemente sospeso tra acustico ed elettronico, come una moderna 808 fatta di legno e metallo.

L’incontro tra Jazz:Re:Found e Chullu segna anche l’inizio di una collaborazione ufficiale, destinata a svilupparsi nel corso della prossima stagione e a regalare nuove connessioni, progetti e sorprese.