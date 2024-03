Articolo »

22 marzo 2024

22 marzo 2024 Casale Monferrato

Tanti appuntamenti Il secondo weekend della Mostra di San Giuseppe di Casale Sabato arriva Valeria Marini

di r.m.

La 75esima Mostra Regionale di San Giuseppe si prepara al secondo (e ultimo) fine settimana con tanti eventi e un pubblico che continua ad affluire tutte le sere con continuità. E anche nelle serate di inizio settimana, da lunedì a mercoledì c’è stato afflusso in buona quantità a partire dalle 18 orario di apertura infrasettimanale.

Accanto alla parte espositiva, che rappresenta le varie categorie merceologiche rappresentative di quasi tutte le regioni italiane, oltre ad un molto ben rappresentato settore del food, destano interesse gli stand e le iniziative della Area Smart Living.

Le iniziative collaterali proseguono venerdì con una doppia presentazione in Sala Eventi: alle ore 18 verrà illustrato il corso di Nordic Walking con Augusto Cavallo. Alle ore 21, invece, Dante Paolo Ferraris presenterà i suoi libri della serie ‘Girovagando per il Piemonte – Alla scoperta dei borghi minori’.

Sabato alle 11,15 nell’Area Smart Living si terrà l’incontro su "Tecnologia, BIM e Progettazione integrata. Scenari domitici ed esperienza utente" con la partecipazione di due aziende del settore.

La giornata avrà poi come ospite un vip di fama nazionale, Valeria Marini, personaggio televisivo di primo piano notissimo al grande pubblico. L’arrivo è previsto in tarda mattinata, alle ore 12,30 Valeria incontrerà giornalisti, fan, cittadini in Sala Eventi. Poi si fermerà in fiera nel pomeriggio visitando gli stand sino alle 17.

Sempre sabato, alle 15, il Circolo Subacqueo Casalese presenta "Hammerhead Schooling Research: 20 anni di studio sulle aggregazioni di squalo martello smerlato in Sudan". Sempre in Sala Eventi, dalle 17, c’è "Wine Testing Event – Degustazione sensoriale di Barbera" a cura della Tenuta Genevrina.

Domenica alle ore 15,30 si esibisce il Cem-Centro Esperienze Musicali, presenza ormai familiare in Fiera. Infine, dalle 18 in poi, in fiera e nella Sala Eventi arriva un altro ospite vip. Si tratta del cantautore Franco Fasano che si tratterrà sino a fine serata, presentando il suo libro ‘Io amo’ ed esibendosi in alcune celebri canzoni da lui composte come "Ti lascerò" per Fausto Leali e Anna Oxa (vincitrice di Sanremo 89), Io amo e Mi Manchi per Fausto Leali, Certe cose di fanno per Mina, solo per citarne alcune.