22 luglio 2022 Villadeati

Circolo Al Cortiletto La comicità di Franco Neri a Villadeati Ad animare la prima serata (dalle ore 19,30) sarà il Now and Forever Acoustic Duo

di Chiara Cane

Cena con concerto e spettacolo con Franco Neri sabato 23 luglio, a Villadeati nel giardino del Circolo Al Cortiletto, situato dietro la chiesa panoramica di San Remigio.

Ad animare la prima serata (dalle ore 19,30) sarà il Now and Forever Acoustic Duo con Enrico Tizianello (chitarra, tastiere e voce) ed Enzo Lacertosa (batteria, percussioni e voce). A seguire, dalle ore 21,30, spettacolo del comico cabarettista Franco Neri, incentrato sulle identità e differenze tra nord e sud, più precisamente, tra il Piemonte e la Calabria, quest’ultima la sua terra d’origine. Un racconto commisto di divertimento e di riflessione che, con ironia, si snoda attraverso le sostanziali differenze culturali tra settentrionali e meridionali narrando, altresì, delle migrazioni e delle difficili integrazioni nelle città industrializzate del nord. In una ritmata alternanza di luoghi comuni ed episodi più o meno reali, Neri non manca di parlare della mamma, che quando ti incontra, non ti chiede - come stai? - , bensì se - hai mangiato?; quella mamma meridionale che si alza alle cinque del mattino per cucinare e vorrebbe sempre vederti mangiare. Costo per cena, concerto e spettacolo: euro 20; solo concerto e spettacolo: euro 10. Info e prenotazioni: 329 0488928.

In parallelo, all’interno della chiesa di San Remigio, resta visitabile la personale dell’artista partenopeo Paolo Viola dal titolo “Ci vediamo al mercato”; una pittura tonale e tridimensionale, un’esposizione dialogica, una situazione pregnante che assorbe e trasporta, un percepito di autenticità che pare profumare di agrumi, di ortofrutta, di terra e di mare.