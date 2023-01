Articolo »

Attualità

10 gennaio 2023

10 gennaio 2023 Casale Monferrato

Dalla Regione Fibromialgia, fondi per diagnosi e cura Una malattia in forte crescita difficile da individuare

di Pier Luigi Rollino

Fibromialgia: una patologia in crescita dalla diagnosi difficile. Per questa malattia, sono stati stanziati nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024 specifici fondi finalizzati allo studio, alla diagnosi e alla cura. Con un’apposita delibera regionale, il 16 dicembre scorso, sono state individuate le Aziende capofila, ciascuna nell’ambito delle cinque aree sovrazonali, per il coordinamento dello sviluppo di Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e di interventi formativi specifici e attività di studio per la fibromialgia, che dovranno necessariamente coinvolgere le altre Aziende sanitarie.

Tali azioni saranno sottoposte a monitoraggio annuale. «Ad oggi - spiega l’assessore alla Sanità Luigi Icardi - in Piemonte vi è una diffusa presa in carico del paziente con sospetto di fibromialgia, in classe di priorità D per la prima visita reumatologica. I pazienti affetti da tale condizione patologica vengono seguiti da vari specialisti, tra cui reumatologi, antalgici e psicologi, presso ambulatori facenti parte di varie reti clinico-assistenziali regionali dedicate anche ad altre patologie».Attualmente, i casi sospetti di fibromialgia vengono già presi in carico presso la Città della Salute e della Scienza di Torino dove è attivo un percorso di collaborazione tra Reumatologia e Psicologia Clinica per la gestione condivisa, qualora necessario, di pazienti selezionati secondo i criteri ACR 2010. Ci sono poi il Santa Croce e Carle di Cuneo, presso il quale è attivo un ambulatorio di II livello dedicato ed un percorso orientato alla terapia occupazionale e al supporto psicologico; il S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. All’interno della struttura si sta progettando un’attività ambulatoriale multidisciplinare che prevederà il coinvolgimento di Reumatologia, Terapia del Dolore e Psicologia Clinica.

E ancora: l’ospedale S. Giovanni Bosco di Torino dove nella Struttura Semplice di Reumatologia afferente alla SCU di Nefrologia e Dialisi è in fase d’attivazione un percorso pilota di trattamento della fibromialgia con utilizzo dell’agopuntura, e l’ASL di Novara,dove è attiva una collaborazione tra reumatologo e specialisti psichiatri e di Terapia del Dolore.

Sintomi, dolori, diagnosi

La fibromialgia è una malattia reumatica che colpisce l’apparato muscolo-scheletrico, caratterizzandosi per la presenza di dolore cronico e diffuso; aumento della tensione muscolare; rigidità in numerose sedi dell’apparato locomotore. Molti pazienti presentano una serie di altri sintomi, che includono astenia (affaticamento cronico e stanchezza debilitante); disturbi dell’umore e del sonno; sindrome del colon irritabile. Inoltre, la fibromialgia è spesso associata a disturbi psichiatrici, come la depressione e l’ansia. La causa esatta all’origine della fibromialgia non è nota, ma si ritiene possano essere coinvolti diversi fattori (biochimici, genetici, neurochimici, ambientali, ormonali, psicologici ecc.).