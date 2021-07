Articolo »

Sport

26 luglio 2021

26 luglio 2021 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Matteo Formenti torna a casa rispondendo alla chiamata della Novipiù Alla Junior dal 2002 al 2009, dove ha vinto una Coppa Italia di B e conquistato la promozione in Legadue, ha poi giocato a Cremona, Brindisi, Sassari e in Nazionale. In A2 con Piacenza e Tortona

Matteo Formenti in azione con la maglia dell'Assigeco Piacenza

di Paolo Zavattaro

Matteo Formenti torna a casa per indossare la canotta della Novipiù J Monferrato. La notizia circolata negli ultimi giorni in città in un primo tempo come “suggestione” di mercato per diventare poi, con il passare delle ore, una pista sempre più calda, ha trovato conferma nella serata di ieri, lunedì, con l’annuncio ufficiale da parte della società.

La 39enne guardia di Desio, che da anni risiede a Casale con la famiglia, era arrivato in Monferrato a 20 anni, nel 2002, dall’Aurora per giocare nella Junior, restandovi fino al 2009, conquistando la Coppa Italia di Serie B d’Eccellenza e la promozione nell’allora LegaDue. Nel biennio successivo (dal 2009 al 2011) ha fatto il salto in Serie A alla Vanoli Cremona (6.1 punti di media). Nel campionato 2010/2011 è iniziata la sua avventura con la maglia dell’Enel Brindisi che lo porterà, nella stagione successiva, a conquistare la promozione in Serie A. Nel novembre 2014 il ritorno in A al Banco di Sardegna Sassari, dove in due anni vince Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana ed esordisce in Eurolega. Nel 2016 scende in A2, firmando con la UCC Piacenza, dove diventa anche capitano della squadra (12.1 punti di media). Dopo una stagione a Tortona nel 2019/2020 (5.4 punti di media), nella quale vince anche la Supercoppa LNP, nella scorsa stagione è di nuovo a Piacenza, dove realizza 9.0 punti di media con il 34% da tre. Nella carriera di Formenti anche alcune presenze con l’Italia Under 18 e Under 20 e con la Nazionale maggiore nel 2008. Ora per il “Forme” è giunto il momento di tornare a casa, accettando la chiamata del general manager Giacomo Carrera e di coach Andrea Valentini, per ricoprire il ruolo di sesto uomo di esperienza che, uscendo dalla panchina, può cambiare la partita con le sue giocate e la sua mira precisa dall’arco dei tre punti.

«Il ritorno di Matteo è molto importante per dare un’identità ancora più radicata al territorio - commenta Giacomo Carrera, general manager della Novipiù JB Monferrato - La sua esperienza sarà molto utile per un campionato che si prospetta molto impegnativo. Lo scorso anno Formenti ha disputato un’ottima stagione a Piacenza e quindi abbiamo fin da subito pensato a lui come giocare adatto al nostro roster. La squadra è quasi completa e pronta per entusiasmare i nostri tifosi, nella speranza che possano tornare numerosi al “PalaFerraris” a sostenerci durante il campionato».

Matteo Formenti è entusiasta di essere di nuovo a casa: «Tornare nella città in cui è iniziata la mia carriera, mi rende davvero felice. Sono cosciente che sarà un anno molto impegnativo e sono pronto ad affrontare questa nuova sfida, come sempre ho fatto nella mia carriera. Ho già parlato con coach Andrea Valentini, che mi ha spiegato quali sono le sue idee per quest’anno e sa che sono a sua disposizione per ogni tipo di situazione. Ora ciò che più importa è iniziare ad allenarsi e a giocare, sempre con lo spirito giusto, ma anche con la giusta dose di divertimento, che non deve mai mancare».