Articolo »

Cultura

28 luglio 2024

28 luglio 2024 Torino

Arte Germinale Monferrato Art Festival: la rassegna diffusa inizia a settembre Dal 6 settembre un mese ricco di eventi e iniziative

Casa Pingone a Torino. Un momento della presentazione del festival

di Chiara Cane

Dodici Comuni e 23 artisti e decine di opere d’arte contemporanea. Questi, i “numeri” della nuova edizione di Germinale Monferrato Art Festival, la mostra diffusa di installazioni site specific, sculture e progetti espositivi, che promette contenuti di grande valenza espressiva e che vedrà protagonisti artisti affermati e mid-career, all’interno di monumenti, chiese e castelli del Monferrato. Inaugurazione 6, 7, 8 settembre e chiusura domenica 29 settembre.

Questi, i loro nomi: Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo, Elizabeth Aro, Enrico Ascoli, Domenico Borrelli, Gisella Chaudry, Roger Coll, Luca Coser, Carlo D’Oria, Francesca Dondoglio, Chiara Ferrando, Carlo Gloria, Paolo Grassino, Jiri Hauschka, Fabio Oggero, Paolo Pellegrin, Fabio Pietrantonio, Luisa Raffaelli, Enrica Salvadori e Luisa Valentini. A loro, si aggiungono Elisabetta Mariuzzo, Gabriele Diversi e Fabio Riaudo, tre giovani artisti under 35, ai quali verrà riservato uno spazio atelier (creativo ed espositivo) in quel di Cocconato, che darà modo ai visitatori di apprezzare le opere d’arte, di conoscere gli artisti de visu e di assistere al processo di produzione artistica.

Il progetto prevede anche altri contenuti, ovvero: una Residenza per street artist under 35, che vedrà l’artista Monograff all’opera nella produzione di un murale sul fabbricato del Peso, all’interno della Cantina Sette Colli di Moncalvo, e una Residenza per un artista nella Chiesa di Villa Toso a Tonco, over verrà ricreato un atelier aperto al pubblico e, contestualmente, si terranno laboratori e workshop presso le locali Scuole dell’Infanzia e Primaria. Infine, sono previsti: talk, incontri, passeggiate artistiche e laboratori didattici per grandi e piccini.

Queste, invece, le location: Chiesa di San Michele (ex Oratorio degli Angeli) a Murisengo, ex Chiesa di San Remigio a Villadeati, Casa degli Artisti a Cocconato d’Asti, Quasi Fondazione Carlo Gloria a Rinco, Pieve romanica di San Lorenzo a Montiglio Monferrato, Casa dell’architetto a Frinco, chiesetta di Villa Toso a Tonco, Tenuta Castello di Razzano ad Alfiano Natta, Cantina Sette Colli a Moncalvo, Ufficio Turistico Bottega del Vino a Moncalvo, Chiesa SS Annunziata a Calliano, Az. Agricola Prediomagno a Grana, Casa dell’Artista a Portacomaro ed ex Cinema Ass. Fra’ Guglielmo Massaia a Piovà Massaia.

“Germinale è nato da un coup de foudre con il Monferrato, luogo per me dalle potenzialità pazzesche, e la sinergia che si è creata con un gruppo di persone lungimiranti e con un forte legame con il territorio” ha detto la curatrice Francesca Canfora lunedì scorso in occasione della conferenza stampa di presentazione tenutasi a Torino. “La scoperta di alcuni luoghi magici da un punto di vista naturalistico e storico architettonico ha poi fatto il resto. La scelta delle opere e dei progetti espositivi in tantissimi casi è stata dettata e suggerita dai luoghi stessi: in alcuni casi sono spazi talmente particolari e suggestivi che non potevano che richiedere interventi meditati, dedicati e site specific”.L’evento è organizzato da QFCG Quasi Fondazione Carlo Gloria Aps di Rinco col patrocinio della Regione Piemonte e della Atl Alexala, nonché col sostegno operativo territoriale di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.