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Cultura

05 agosto 2026

05 agosto 2026 Casale Monferrato

Festival Cambio date per “Attraverso” a Casale con Luca Bizzarri e Ambra Angiolini Si inizia il 28 agosto

Luca Bizzarri. Per impegni cinematografici ha anticipato la data del suo spettacolo in città (foto Alessandro Anselmo)

di Andrea Mombello

Cambio di date per i due spettacoli di Attraverso Festival previsti all’inizio di settembre nel cortile di Palazzo Langosco a Casale Monferrato, a causa di impegni cinematografici degli artisti.

Venerdì 28 agosto alle 21 spazio a Luca Bizzarri (confermato Palazzo Langosco) con “Non hanno un amico dubbio”. Un podcast nato per raccontare una campagna elettorale si è trasformato rapidamente in un seguitissimo fenomeno di costume e presidio satirico permanente del quotidiano. I tempi e la Storia sono cambiati molto rapidamente nell’ultimo anno e così anche la restituzione teatrale con le sue folgoranti illuminazioni comiche si aggiorna, cresce e si adatta diventando Non hanno un amico dubbio.

Lo spettacolo, scritto da Luca Bizzarri e Ugo Ripamonti, racconta con ironia, ritmo e intelligenza, le contraddizioni e le stranezze di un mondo che comunica sempre più velocemente, ma forse riflette sempre meno.

La comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, il costume e il malcostume di un nuovo millennio: su questo materiale, Bizzarri e Ripamonti hanno costruito un nuovo allestimento teatrale che cresce e si adatta, aggiornando il testo ai tempi che cambiano, e restituisce sul palco con nuova forza quei temi centrali.

Con un registro che mescola satira tagliente e riflessione divertita, lo spettacolo si offre come specchio, spesso impietoso ma mai banale, del nostro quotidiano. Lo spazio teatrale si fa palestra di risate e consapevolezza, e il pubblico è invitato a riconoscersi, a interrogarsi, e soprattutto a ridere di sé con la complicità di un interprete di grande carisma.

Si va addirittura a martedì 20 ottobre alle ore 21, con ovvio cambio di location (al Municipale) per Ambra Angiolini che debutta alla regia de “La misteriosa scomparsa di W”, il testo di Stefano Benni.

Ambra Angiolini mette insieme il suo debutto alla regia proponendo un lavoro che definisce reale e fortemente contemporaneo per esigenze “umane”, in una forma teatrale che in questi anni l’ha nobilitata e fatta maturare nella qualità delle sue scelte artistiche.

Un “soliloquio di gruppo”, lo definisce la Angiolini, tragicomico, buono e amaro, luminoso e cupo, nel gigantesco ossimoro che è la vita di tutti. Ambra scannerizza con il virtuosismo letterario di Benni, anche i resti del suo passato da ricomporre, per ritrovare quel che le manca, per riconquistare il suo pezzo di W.

“W” tornerà ad essere una donna nuovamente intera, meravigliosamente non conforme, solida nelle crepe di fragilità, che avrà ricostruito davanti a tutti il suo corpo e la sua umanità, in un mondo apparentemente troppo cinico e senza più umane ambizioni. Biglietteria attiva sul sito: https://ticket.hiroshimamonamour.org/it/attraverso-festival/eventi.