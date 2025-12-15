Articolo »

15 dicembre 2025

15 dicembre 2025 Casale Monferrato

Presentazione Al via il progetto pilota a supporto delle cure specialistiche per minori con disabilità Da gennaio 2026 la prima fase sperimentale

di r.m.

A gennaio prenderà il via il nuovo progetto pilota dedicato alle cure specialistiche per minori con disabilità, sviluppato dalla Città di Casale Monferrato in collaborazione con ASL AL e ANFFAS Casale Monferrato.

L’iniziativa introduce un modello innovativo di presa in carico, con l’obiettivo di garantire continuità terapeutica, maggiore integrazione tra servizi e un rilevante alleggerimento dei costi per le famiglie.

La prima fase, in programma da gennaio 2026 e della durata di quattro mesi, permetterà ai minori attualmente seguiti da ANFFAS Casale Monferrato di proseguire senza interruzioni i percorsi riabilitativi e psicoeducativi: le prestazioni saranno integralmente coperte da ASL AL, assicurando così alle famiglie l’accesso gratuito al servizio.

Successivamente, da maggio fino alla fine del 2026, si svilupperà il secondo step del progetto, finalizzato alla definizione di protocolli condivisi, al monitoraggio degli esiti e alla stabilizzazione del modello operativo.

Il percorso si completerà a gennaio 2027 con l’attivazione della convenzione strutturale tra ASL AL e ANFFAS Casale Monferrato, che diventerà ente accreditato del territorio per la presa in carico diretta dei minori con disabilità.

Questa evoluzione consolida un lavoro avviato nei mesi scorsi, che ha già visto la creazione, presso ANFFAS Casale Monferrato, di uno sportello di consulenza e orientamento a supporto dei caregiver.

Il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, ha sottolineato: “L’iniziativa che presentiamo rappresenta un passo altamente innovativo, sia per il modello di collaborazione tra enti sia per l’impatto concreto che avrà sulla qualità e sulla continuità delle cure. Casale Monferrato ha sempre investito nella costruzione di servizi avanzati e inclusivi. Anche oggi, con questo progetto, continuiamo a dimostrare di essere una comunità che sa anticipare le sfide, che sperimenta soluzioni coraggiose e che mette al centro il benessere dei cittadini più fragili”.

L’assessore alle Politiche Sociali, Irene Caruso, ha dichiarato: “Sono profondamente orgogliosa di aver aperto una strada che ha reso possibile questa importante collaborazione tra Comune, ASL AL e ANFFAS Casale Monferrato. Con l'entrata in vigore di questa nuova misura, la Città di Casale Monferrato compie un ulteriore passo nel rafforzamento del proprio sistema di welfare territoriale: le famiglie non dovranno più sostenere direttamente le spese delle terapie, beneficiando di una presa in carico completa e di un servizio stabile nel tempo, garantendo da subito

continuità e accesso equo ai percorsi terapeutici dei nostri concittadini più giovani e delle loro famiglie".

Così, Silvia Scagliotti, Presidente ANFFAS Casale Monferrato: “Anffas Casale, grata del riconoscimento del lavoro svolto negli anni e per la fiducia a lei data dalle famiglie, non può che ringraziare tecnici e operatori che con competenza cercano ogni giorno di migliorare la vita alle persone con disabilitá e delle loro famiglie. Fiduciosa che questo nuovo percorso ricco di sinergie possa ulteriormente portare a buoni risultati, ringrazia tutte le istituzioni, a partire dal Comune, nella persona dell' Assessore Caruso, per aver creduto in questo progetto”.

Francesco Marchitelli, Direttore Generale ASL AL: “L’avvio del progetto pilota a supporto delle cure specialistiche per i minori con disabilità, in collaborazione con la Città di Casale Monferrato e ANFFAS Onlus, segna un momento fondamentale nell'attuazione dei nostri impegni territoriali. Questa iniziativa è espressione concreta della volontà strategica di garantire la continuità assistenziale e l’integrazione socio-sanitaria, due pilastri essenziali per un sistema di welfare efficace. La prima fase sperimentale, che prenderà il via a gennaio 2026, è cruciale. Essa permetterà all'ASL AL di coprire integralmente i costi delle prestazioni riabilitative e psicoeducative, assicurando l'accesso gratuito e ininterrotto alle terapie. Guardiamo oltre la sperimentazione: l'obiettivo è la stabilizzazione del modello e la successiva attivazione, a gennaio 2027, della convenzione strutturale con ANFFAS. Questo percorso rafforza l’assetto sanitario territoriale, garantendo una presa in carico diretta, stabile e di elevata qualità per le famiglie del nostro comprensorio".

L'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi: “Il progetto pilota attivato a Casale Monferrato garantisce, in forma totalmente gratuita, percorsi di presa in carico precoce per bambini con disabilità e supporto ai loro caregiver. Un’iniziativa che incarna perfettamente i principi di prossimità, inclusione e integrazione socio-sanitaria su cui si fonda la nostra visione di sistema. La collaborazione tra Comune, ASL AL e ANFFAS è un esempio virtuoso di come, mettendo in rete le competenze del territorio, si possano offrire risposte concrete e durature ai bisogni delle famiglie. Come Regione continueremo a sostenere con determinazione modelli come questo, capaci di rendere la sanità più vicina, più umana e più equa”.