Casale Comics: oltre i 7000 ingressi

20 giugno 2022

20 giugno 2022 Casale Monferrato

di r.m.

Dopo due anni i cosplayer sono tornati a marciare per le vie di Casale. accompagnati persino da carrozze e cavalli. Il Castello e, per la prima volta anche il Mercato Pavia, si sono riempiti di una folla allegra, colorata, pronta a travestirsi, giocare, cantare, disegnare, a condividere gioiosamente le proprie passioni: fumetti, cosplay, film, serie animate, giochi, ma anche scienza e tanta cultura giapponese e coreana.

Difficile raccontare Casale Comics 2022: riassumere gli oltre 60 eventi, le sette mostre e le otto aree tematiche che hanno coinvolto, come espositori, animatori e personale, oltre 400 persone. E’ presto per farlo attraverso numeri ufficiali. Migliaia di visitatori erano già entrati poche ore dopo che l’Assessore del Comune di Casale Luca Novelli ha tagliato il nastro inaugurale, sabato 18 giugno. Un flusso aumentato domenica 19, tutto questo fa pensare che si sia andati ben oltre i 7000 ingressi dell’edizione del 2019.

Cosa più importante la maggior parte di questi visitatori proveniva da fuori Casale con rappresentanti praticamente da tutta l’Italia. Nessun posto libero in hotel o B&B in città e dintorni. “Quello che ci fa più piacere però – dicono gli organizzatori della mON - sono i commenti. In tanti ci dicono come questa sia la più bella fiera a cui hanno partecipato, ci fanno notare il grande spazio dedicato agli autori e agli artisti in generale, ma soprattutto come questa location unica riesca a creare un’atmosfera speciale. A CasaleComics nascono tante amicizie e collaborazioni che durano nel tempo. Lo sappiamo bene perché abbiamo tanti partner che hanno scoperto questa manifestazione negli anni e oggi sono al nostro fianco per organizzarla mettendoci un entusiasmo incredibile. Nei prossimi giorni li ringrazieremo tutti.”

servizi su "Il Monferrato" di martedì 21 giugno