12 febbraio 2026 Moncalvo

Tradizione Una grande bagna cauda solidale a Moncalvo L'iniziativa di Valentino Veglio nella sede della Pro Loco

L'organizzatore Valentino Veglio con il parroco don Andrea Tancini

di Alessandro Anselmo

È stato un grande successo l’ormai appuntamento tradizionale che si rinnova ogni anno in questo periodo a Moncalvo con la Grande Bagna Cauda solidale di Valentino Veglio. La cena, tenutasi lo scorso lunedì 2 febbraio, ha visto 90 buongustai prendere parte all’iniziativa, a offerta libera, presso il salone della proloco moncalvese.

Ricco il menu che ha visto cucinare circa 20 chili di acciughe, 10 chili di aglio, 25 di olio offerto dalla azienda agricola Veglio, oltre a 11 verdure diverse, antipasti, polenta, lingua in salsa verde, uovo alla “bela Rusin” e molto altro preparati da Veglio insieme ai cuochi della pro loco e a numerosi volontari.

«È stata una cena che voleva riportare ai sapori della nostra infanzia, con piatti della tradizione moncalvese e monferrina preparati ‘alla vecchia moda’», spiega Veglio che ci tiene poi a ringraziare tutti i partecipanti e chi ha offerto parte dei prodotti per la serata: dalle verdure al vino, dalla carne a chi sostiene l’iniziativa e ai volontari della pro loco.

Momento clou della serata, il gioco solidale a offerta libera che ha portato ricchi premi ai partecipanti e un incasso netto di mille euro che Veglio ha destinato all’Anfass di Asti, l’associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e o relazionale del Piemonte, 600 euro, e 400 euro per l’Oratorio don Bosco di Moncalvo. Tra i vincitori, proprio il parroco don Andrea Tancini che ha portato a casa un salame lungo un metro e mezzo e che sarà inaugurato alla prima occasione con i ragazzi dell’Oratorio.