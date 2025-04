Articolo »

07 aprile 2025

07 aprile 2025 Casale Monferrato

Concerto Sul palco gospel e jazz con Rudy Fantin e Ginga Sabato 12 aprile alle 21 per Pulmino Amico

Il San Bartolomeo Gospel Choir a Palazzo Vitta con Rudy Fantin

di a.mo.

Gospel & Jazz: grande spettacolo del San Bartolomeo Gospel Choir sabato 12 aprile alle ore 21 al Teatro Municipale di Casale Monferrato: i valenti coristi del maestro Gianfranco Raffaldi esprimeranno tutta la loro capacità e la loro esperienza in un concerto/ evento di assoluto prestigio arricchito dalla presenza di due straordinari artisti, Claudia Ginga e Rudy Fantin.

Chi sono questi due eccezionali personaggi del mondo della musica?

Claudia Scapolo, in arte Ginga, nata in Luanda e cresciuta in Italia, ha ricevuto in dono una voce potente e suggestiva che l’ha avvicinata al jazz, al soul ed infine ai canti gospel, diventandone una delle esponenti più prestigiose nell’ambito internazionale. Corista e solista dal 2010 del coro gospel “Summertime” di Padova, è corista del prestigioso gruppo vocale “Halleluja Zucchero”, che l’ha portata ad essere una delle vocalist più importanti dello stesso Zucchero Fornaciari, collaborando inoltre con Mario Biondi e con la regina del Gospel Cheryl Porter.

Rudy Fantin, pianista, compositore e docente, ha fondato oltre 20 anni fa il Friuli-Venezia Giulia Gospel Choir continuando poi con The NuVoices Project. Nasce come musicista classico per rimanere folgorato dal jazz a 18 anni.

È il direttore musicale della cantante americana Cheryl Porter, una delle massime espressioni del Gospel mondiale.

Specializzato in pianoforte, organo Hammond, Fender e sintetizzatore ha nel suo palmares più di 60 album musicali che lo hanno portato all’attenzione sia del grande pubblico che degli addetti ai lavori.

Sarà una serata di grande musica, di sicuro spettacolo e di intense emozioni.

L’evento sarà dedicato dal San Bartolomeo Gospel Choir a Pulmino amico – Odv e tutto l’incasso della serata sarà destinato al sostegno delle attività della Associazione. È ancora disponibile un limitato numero di biglietti, ma siamo sicuri che l’importanza degli artisti regalerà ancora una volta il tutto esaurito. Sono disponibili ancora posti dal IV ordine e nel loggione. Per informazioni: 353 479 6887. La biglietteria del teatro sarà aperta al pubblico dalle ore 20,30 di sabato 12 aprile.