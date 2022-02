Articolo »

Attualità

24 febbraio 2022

24 febbraio 2022 Casale Monferrato

Mesotelioma Le sorti dell'ex Ufim: subito un incontro in Comune a Casale La richiesta dell'AFeVA al Consiglio

di r.m.

L'AFeVA ha inviato una lettera al presidente del Consiglio comunale di Casale Monferrato per chiedere di convocare, in mancanza della Commissione Sanità, un incontro con i Capigruppo consiliari.

L’argomento in discussione «riguardante l’ex U.F.I.M. (Unità Funzionale Interaziendale Mesotelioma) ora struttura Semplice Dipartimentale Mesotelioma (S.S.D.) Ospedale di Casale Monferrato e Alessandria, è per noi molto preoccupante. Tale nostra preoccupazione deriva dalla situazione evidenziata, da circa un anno, da malati e famigliari che usufruiscono di tali servizi. Dal maggio scorso abbiamo richiesto e ottenuto incontri con i Direttori Generali ASL AL e Azienda Ospedaliera Alessandria, che per noi non sono ancora addivenuti ad una soluzione circa le nostre serie preoccupazioni».

Preoccupazioni «per il depauperamento del personale dedicato all’ex U.F.I.M. che, ovviamente, compromette l’attività, coordinata sui due ospedali di Casale e Alessandria, già ampiamente riconosciuta per la coesione tra la cura e la ricerca sul mesotelioma. Inoltre, l’emanazione di un bando per un nuovo responsabile dell’S.S.D. di Casale pare andare nella direzione di una separazione di tale attività coordinata».

Così come «il perdurare del mancato rinnovo, per l’anno in corso, della Convezione di collaborazione tra i due ospedali su questo fronte, evidentemente pone ulteriori interrogativi e preoccupazioni. Per quanto riguarda il compimento dei progetti di ricerca citati in oggetto, si tratta della seconda fase già presentata dai relativi Centri di Ricerca l’11 gennaio 2021, è ormai urgente attivare nel più breve tempo possibile il necessario Coordinamento da parte della Regione Piemonte e Comitato Strategico, allo scopo di riprendere finalmente tali attività. Riteniamo superfluo richiamare l'enorme sofferenza causata dall'amianto dell’Eternit e la lunghissima lotta svolta per ottenere le risposte più adeguate di cui, appunto, l’U.F.I.M. e i progetti di ricerca citati in oggetto».