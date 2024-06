Articolo »

Redazionale

17 giugno 2024

17 giugno 2024 Alessandria

Auto Audi Sport da Audi Zentrum Alessandria: sportività alla massima potenza

Simbolo di un'innovazione senza precedenti nel mondo delle auto sportive, la gamma RS è in grado di suscitare emozioni uniche e distinguersi nella vita di tutti i giorni. Attraverso tecnologie che ridefiniscono costantemente gli standard di eccellenza e un design senza compromessi, la gamma RS disponibile in pronta consegna da Audi Zentrum Alessandria, Concessionaria Ufficiale Audi Sport, incarna il DNA Audi nella sua massima espressione, arricchito dall'impegno costante della Casa dei quattro anelli verso la sostenibilità.

L’avanguardia di Audi raggiunge la sua massima espressione

Audi Zentrum Alessandria è la Concessionaria Ufficiale Audi Sport di Via Enzo Ferrari 4, dove è possibile configurare tutte le vetture Audi RS, scoprire i modelli Nuovi e Usati in pronta consegna e prenotare un Test Drive dedicato.

I consulenti qualificati guidano i clienti nel mondo Audi Sport, trasmettendo passione, entusiasmo e informazioni sui modelli Audi RS, veri e propri campioni di potenza e simboli dell'innovazione dei quattro anelli.

Inoltre, la Concessionaria Audi Ufficiale, guidata da Dindo Capello, brand ambassador Audi e tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, organizza una serie di eventi dedicati all'adrenalina su quattro ruote, come l'Audi driving experience | 24Ore delle Alpi, conquistata dal Gruppo lo scorso gennaio a Madonna di Campiglio.

Tecnologia al top per prestazioni senza pari

Dinamismo, comfort e carattere RS sono l'essenza di Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 Sedan. Le performance incredibili di Audi RS 3 si notano fin dal primo sguardo: design deciso, dinamica di guida eccezionale e potente motore TFSI da 2,5 litri che regala emozioni uniche ogni giorno. A bordo di Audi RS 6 Avant, le prestazioni diventano un'esperienza da vivere grazie al potente motore V8 TFSI bi-turbo da 4,0 litri, in grado di sprigionare su strada 600 CV (441 kW) di pura potenza e raggiungere una velocità fino a 250 km/h. E non dimentichiamo Audi RS Q8, il SUV coupé più potente della gamma Audi Sport, equipaggiato con un motore V8 TFSI da 4 litri, 600 CV (411 kW) e una coppia massima di 800 Nm, per prestazioni senza rivali.

Se è impossibile descrivere in poche parole l’unicità di ciascun modello, riassumiamo qui di seguito le caratteristiche principali che accomunano tutte le auto Audi Sport disponibili in pronta consegna da Audi Zentrum Alessandria:

Trazione integrale quattro , garantendo le migliori performance grazie a un'eccezionale tenuta di strada.

, garantendo le migliori performance grazie a un'eccezionale tenuta di strada. Assetto con taratura specifica RS per ottimizzare il comportamento su strada.

per ottimizzare il comportamento su strada. Audi drive select per personalizzare le impostazioni di guida.

per personalizzare le impostazioni di guida. Sterzo integrale dinamico per migliorare l'esperienza alla guida.

per migliorare l'esperienza alla guida. Freni carbo-ceramici per garantire la massima sicurezza in frenata.

per garantire la massima sicurezza in frenata. Differenziale sportivo per una migliore trazione e maneggevolezza.

