Articolo »

Scuola

15 aprile 2019

15 aprile 2019 Casale Monferrato

Promosso dalla Novipiù Lo “Study and Play Contest” va alla scuola IV Novembre di Casale Premi anche al Sacro Cuore e all'Istituto Balbo

di r.m.

È stata una giornata di festa per tutti, sia sugli spalti che in campo, quella di ieri, domenica 14 aprile, in occasione della gara Novipiù Casale - Bergamo Basket: non solo la vittoria della Prima Squadra, ma anche la premiazione della Scuola che si è aggiudicata lo Study and Play School Contest avente come tema il razzismo.

Sono state 11 le scuole che hanno preso parte all’iniziativa che consisteva nella realizzazione di un video il cui tema era, appunto, il razzismo non solo nel mondo dello sport. Tutti i video sono poi stati caricati su una piattaforma online realizzata da LAN Service Group affinchè potessero essere votati: inoltre, tutti coloro che hanno presentato il coupon che veniva rilasciato al termine della votazione entro sabato 13 aprile, hanno potuto raddoppiare il proprio voto.

Alla chiusura delle votazioni si è dunque passati al conteggio dei voti che hanno visto aggiudicarsi il primo premio, ovvero uno schermo multimediale offerto da ParentesiKuadra, dalla scuola primaria IV Novembre.

Sono poi stati premiati il Sacro Cuore International School con un buono per una fornitura di materiale sportivo da Club Italia Sport come scuola secondaria di primo grado ad aver ricevuto più votazioni e l’Istituto Superiore Balbo con un abbonamento al bisettimanale “Il Monferrato”, come scuola secondaria di secondo grado con il maggior numero di voti. Sia nel caso del Sacro Cuore International School che dell’Istituto Superiore Balbo, i voti raccolti erano inferiori a quelli della scuola primaria IV Novembre.

«Le 10.475 visualizzazioni e i 436 voti totali ci riempiono di orgoglio per aver dato la possibilità di parlare di un tema purtroppo molto attuale come il razzismo e di aver fatto conoscere ancora di più il mondo della Junior» fanno sapere dalla società promotrice dell’iniziativa.