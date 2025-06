Articolo »

Manifestazioni

14 giugno 2025

14 giugno 2025 Casale Monferrato

Domenica 15 giugno La “Silent night disco” nel chiostro di Santa Croce È l’eSTATe Day, organizzato da Stat Viaggi

di Alberto Angelino

Vi siete già iscritti? Speriamo di sì, perché non potete mancare a questa serata che promette tanto divertimento con musica, premi, brindisi e piacevoli scoperte.

È l’eSTATe Day, organizzato da Stat Viaggi domenica 15 giugno a partire dalle 20.45, nel chiostro di Santa Croce a Casale Monferrato. Una serata per celebrare il tempo delle vacanze, soprattutto quelle in giro per i mari, a bordo di una crociera. Perché tra un ballo, un gioco e uno spettacolo ne verranno presentate ben sei, tra cui la spettacolare nuova crociera per i lettori del Il Monferrato, una tradizione che va avanti dai primi anni 2000 e che ha portato tanti monferrini in giro per il mondo, o a incontrarsi in serate come questa.

Le mete sono ancora top secret ma una cosa è già trapelata: Il Monferrato quest’anno andrà molto lontano. Un’avvertenza importante: per partecipare all’eSTATe Day è obbligatoria l’iscrizione e dovete farlo entro oggi, venerdì 13 giugno. O passando direttamente in Stat Viaggi a Casale (via Roma 191) per ritirare l’invito, o utilizzando il link https://bit.ly/estateday2025

Intanto vediamo la scaletta di quello che capiterà domenica sera in via Cavour tra gli archi rinascimentali e le lunette affrescate da Guglielmo Caccia. Intanto si verrà accolti come dei divi da un red carpet e dai flash dei fotografi. Poi nell’attesa che la serata prenda l’avvio ci si gode un po’ di musica di un ensemble formato dai ragazzi dell’Istituto Balbo di Casale. Lo spettacolo, presentato dalla brava Sonia De Castelli (savonese, volto della TV, intrattenitrice televisiva, cantante), prende il via nel secondo cortile, con due artisti decisamente tutti fuoco e fiamme, ma è soltanto il prologo. A seguire introdurranno la serata Paolo Pia, amministratore Delegato del Gruppo Stat, Emanuele Giachino, editore de Il Monferrato e rappresentanti di Costa Crociere.

Si spengono le luci ed è il momento di scendere in pista, indossando le cuffie che verranno consegnate agli ospiti all’ingresso. Parte la “Silent night disco”: una formula che sta spopolando nelle notti delle Crociere Costa. Con le cuffie ognuno potrà scegliere la musica che gli piace: ballo di sala, musica anni 70/80/90, oppure balli di gruppo e latino-americano. Le cuffie si illuminano di un colore diverso a seconda della musica scelta, quindi potete trovare facilmente chi sta ballando sul vostro stesso ritmo, oltre che avere un bel colpo d’occhio su una variopinta platea fluorescente. Una raccomandazione: la pavimentazione del chiostro non è proprio quella di una pista da ballo. Meglio scarpe comode e basse.

Sempre attraverso le cuffie, verranno svelate, con la dovuta suspence, le mete delle prossime crociere e i programmi dell’innovativo progetto degli Stat Village, ma pensate che una crociera potete anche vincerla la sera stessa (insieme anche a diversi altri premi, rispondendo ai quiz che verranno proposti durante la serata. Un momento di gioco che non manca mai a questo evento STAT. Nel frattempo, tra un ballo una domanda e una sorpresa, perché non gustarsi qualche prelibatezza preparata dalla pasticceria/panetteria Gagliano di Casale e i vini della tenuta Ferraris Agricola di Castagnole Monferrato. Buon divertimento.