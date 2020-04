Articolo »

02 aprile 2020

Il Monferrato in tv A "Musica che Unisce" va in onda la bellezza degli infernot Soddisfazione per l’Ecomuseo Pietra da Cantoni e per Cella Monte, già tra i borghi più belli d’Italia.

di Chiara Cane

“Ma te pare che a noi italiani ce dovevano chiudere a chiave in casa per facce rende conto delle cose belle che ciabbiamo la fori?”.

A dirlo è Svevo Moltrasi durante lo spettacolo Musica che Unisce, l’evento benefico per sostenere Protezione Civile e ospedali, andato in onda martedì 31 marzo su Rai1 e in streaming su youtube, raiplay, sui social e sul sito Musica che Unisce. Protagonisti dello spettacolo di musiche, parole, immagini e canzoni sono stati cantanti, artisti e sportivi, chi cantando, chi suonando e chi recitando. Nel suo spezzone, Moltrasi ha visitato virtualmente la Lombardia e in nord Italia e, giunto in Piemonte, tra le immagini di montagne, campagna e citta passate in sottofondo, ci sono stati Torino e l’Ecomuseo Pietra da Cantoni di Cella Monte. Insomma, nella selezione di alcuni dei luoghi più belli d’Italia, tra cui Venezia, Mantova, Bergamo, Milano, Cremonta e Torino, un piccolo fotogramma se l’è conquistato anche l’infernot dell’Ecomuseo di Cella Monte, già tra i borghi più belli d’Italia. Indubbiamente, una bella soddisfazione.