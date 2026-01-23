Articolo »

All’Aou di Alessandria Nuovo Irccs in Piemonte: site visit del Ministero della Salute «Un passo concreto per la sanità regionale e il territorio: ora attendiamo l'esito finale»

di r.m.

Ieri, giovedì 23 gennaio, all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Alessandria, site visit della delegazione del Ministero della Salute nell’ambito del percorso di riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Un passaggio centrale dell’iter di valutazione che riguarda strutture, attività di ricerca, organizzazione clinico-scientifica e integrazione con il territorio.



Alla visita hanno partecipato l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi, il commissario straordinario per il Riconoscimento IRCCS dell’AOU AL, Antonio Maconi, il direttore generale dell’AOU AL, Valter Alpe, insieme ai rappresentanti del Ministero della Salute, di INAIL e alla Commissione di esperti incaricata della valutazione.



Hanno fatto parte della delegazione ministeriale Graziano Lardo, Direttore Generale della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute, Maria Luisa D’Agostino, Direttore dell’Ufficio Affari Generali della stessa Direzione, e Eugenia Pietrosanti, funzionario giuridico. Presente anche Lidia Caporossi, ricercatrice senior INAIL, impegnata nel campo dei rischi chimici professionali.



La Commissione di valutazione, nominata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, era composta da Paola Rogliani, Professore ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio MED10 “Dipartimento di Medicina Sperimentale Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Direttore UOC di Malattie dell’Apparato Respiratorio” presso il Dipartimento di Emergenza del Policlinico Tor Vergata, Massimo Massetti, Professore ordinario di Chirurgia Cardiaca MEDS-13/C presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Universitario A. Gemelli, facoltà di medicina e chirurgia - Dipartimento di Scienze cardiovascolari e pneumologiche e Direttore della UOC di Cardiochirurgia della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Marcello Giuseppe Feola, Ricercatore presso l’Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Scienze Politiche e della comunicazione.



La commissione, che ha preso visione dei laboratori di ricerca e delle strutture aziendali, ha evidenziato come sia emersa l’immagine di un’Azienda solida, con una visione chiara e una progettualità coerentee. Un apprezzamento particolare ha riguardato l’impostazione strategica e la visione dell’Assessorato regionale, che ha dimostrato un impegno convinto e una chiara volontà di accompagnare il sistema verso questo importante traguardo.



Come previsto dalla procedura, la Commissione provvederà alla redazione del verbale finale, che sarà successivamente trasmesso al Ministro Schillaci, al quale spetta la valutazione conclusiva dell’esito della giornata. Un percorso seguito con particolare attenzione anche dal Capo di Gabinetto Marco Mattei e dalla Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie Maria Rosaria Campitiello.



L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi: «La visita del Ministero della Salute rappresenta un passaggio fondamentale di un percorso che il Piemonte ha scelto di costruire con serietà e visione, partendo dal territorio e dai suoi bisogni reali. Con le due sedi dell’AOU di Alessandria e Casale Monferrato il tema del “curare” è nato dalla presa in carico di un dramma profondo, quello delle patologie asbesto-correlate legate all’amianto, che ha segnato profondamente questo territorio e la comunità.



Da quell’emergenza la Regione, grazie all’importante lavoro portato avanti dal DAIRI, ha saputo sviluppare una visione strutturata, capace di connettere assistenza, ricerca, prevenzione e conoscenza scientifica, dando dignità istituzionale a un sapere maturato sul campo. È questo il senso del percorso verso il riconoscimento come IRCCS: valorizzare competenze cliniche e scientifiche già esistenti, rafforzare la capacità di cura e restituire al territorio un presidio pubblico di eccellenza.



Avere il primo IRCCS pubblico del Piemonte ad Alessandria significa riconoscere il valore di un lavoro lungo, condiviso e radicato, che nasce dal territorio e per il territorio, e che oggi può diventare patrimonio dell’intero sistema sanitario regionale e nazionale».



Il Commissario Straordinario per il Riconoscimento IRCCS dell’AOU AL Antonio Maconi: «Nel corso della site visit sono stati approfonditi i principali ambiti di attività dell’AOU, con particolare attenzione alla qualità della ricerca clinica e traslazionale, all’organizzazione dei dipartimenti, alle infrastrutture dedicate e alla capacità di integrazione tra assistenza, ricerca e formazione universitaria, elementi fondamentali sui quali stiamo lavorando da anni e che sono stati apprezzati dalla Commissione.



Il riconoscimento come IRCCS rappresenterebbe un’importante opportunità per l’intero territorio, capace di rafforzare ulteriormente la qualità delle cure attraverso lo sviluppo della ricerca clinica, delle sperimentazioni, dei trial e dell’innovazione organizzativa, con ricadute concrete per i pazienti e per il servizio sanitario».



Il Direttore Generale dell’AOU AL Valter Alpe : «Nel rispetto delle procedure istituzionali, l’Azienda accoglie con fiducia l’esito della giornata, rafforzando le linee strategiche già avviate in sinergia con la Regione. Continueremo a lavorare, con tutti i professionisti coinvolti, per garantire ai cittadini cure sempre più qualificate e basate sull’evidenza scientifica».