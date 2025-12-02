Articolo »

02 dicembre 2025

02 dicembre 2025 Casale Monferrato

Sabato 6 dicembre Fibromialgia, un approccio olistico per reinterpretare il dolore Convegno al Castello di Casale Monferrato

di r.m.

Si terrà sabato 6 dicembre, dalle 15 alle 17.30, al Castello di Casale Monferrato, il convegno “Fibromialgia, un approccio olistico: dalla percezione del dolore all’educazione alla gioia”, evento patrocinato dal Comune di Casale e sostenuto dal Comitato Fibromialgici Uniti Italia ODV.

«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di proporre una visione innovativa della fibromialgia, condizione cronica complessa che coinvolge dimensioni fisiche, emotive ed energetiche. Come evidenziato nei materiali ufficiali dell’evento, il dolore viene interpretato non solo come limite clinico ma come “linguaggio evolutivo”, parte di un percorso di consapevolezza e armonizzazione interiore», fanno sapere i promotori.

L’apertura dei lavori alle ore 15 sarà affidata all’assessore alle Pari Opportunità, Annalisa Rizzo, seguita dall’intervento della referente per il Piemonte del CFU-Italia ODV, Simona Degiorgi. Introduce il coordinatore dei relatori, Chrjstian Airoldi, vicepresidente dell'Unione Italiana Professionisti Olistici, con una riflessione sul tema “Dal dolore alla gioia: la visione olistica della fibromialgia come percorso di risveglio” .

Il programma prevede tre sessioni principali: «La prima, dedicata alle radici energetiche del dolore, offrirà contributi su Shiatsu e Medicina Tradizionale Cinese con Monica Quirino, docente di discipline bionaturali iscritta nei registri nazionali dell'Unione Italiana Professionisti Olistici, e una lettura psicosomatica del corpo con Florence Ravenel, trainer di Camminata Metabolica».

La seconda sessione «esplorerà il ruolo delle frequenze sottili e della psicologia evolutiva nella trasformazione interiore, con gli interventi del ricercatore olistico Chrjstian Airoldi sull’epigenetica vibrazionale e di Patrick Costamagna, dottore in in scienze psicologiche e counselor esperto in astrologia umanistica».

La terza parte del pomeriggio «sarà dedicata all’educazione alla gioia e alla presenza consapevole, con un focus sulla pet therapy a cura di Monica Borghini e Daniela Cattaneo, professioniste negli interventi assistiti con animali, come riportato anche nella locandina ufficiale dell’evento».

Seguirà una tavola rotonda aperta a relatori e pubblico sul tema “Ritrovare la gioia nel corpo”: «L’incontro rappresenta un momento di approfondimento e condivisione volto a diffondere una cultura della prevenzione fondata sull’ascolto, sulla vitalità emotiva e sull’integrazione delle pratiche corporee ed energetiche».