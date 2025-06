Articolo »

27 giugno 2025

27 giugno 2025 Frassinello

Domenica 22 giugno Si è chiusa l'edizione primaverile di "Camminare il Monferrato" A Frassinello, Olivola e Ottiglio tra i paesaggi all'Unesco

Il trekking di domenica sorsa in Monferrato

di r.m.

Si è conclusa con una bella festa l'edizione primaverile di Camminare il Monferrato, protagonisti i paesi di Frassinello Monferrato, Olivola e Ottiglio, che hanno ospitato l'ultimo appuntamento proponendo un itinerario che ha attraversato i territori comunali dei tre paesi, inseriti nella core zone del sito Unesco dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte.

E la data individuata, domenica 22 giugno, voleva proprio celebrare l'inserimento nel Patrimonio dell'Umanità del territorio monferrino, avvenuto il 22 giugno del 2014. I sindaci dei tre paesi, Federico Andreone, Gianmanuele Grossi e Massimo Pasciuta, accolto i camminatori in piazza Regina Margherita a Frassinello e hanno supportato il gruppo durante il percorso. Una prima sosta nel tragitto è stata fatta alla chiesa di San Pietro e Paolo ad Olivola, immersa tra le vigne, garantisce la vista sui paesi che tutt'intorno fa corona al piccolo borgo monferrino.

Lasciata Olivola i gruppo, guidati da Anna Maria Bruno, ha poi raggiunto il secondo punto tappa, Moleto. Qui dopo aver visitato la chiesetta romanica di San Michele ci si è fermati a godere del paesaggio seduti nell'area del Bar Chiuso. Ripreso il passo e attraversato il paese, il gruppo ha seguito la strada conosciuta come Sentiero Ecologico per poi fermarsi nella motta degli Otto Tigli, qui il sindaco Pasciuta ha raccontato come Ottiglio, insieme a Sala Monferrato, abbia ottenuto il riconoscimento di Comune Sostenibile.

Un ultimo strappo ed è stata raggiunta la meta finale, Ottiglio, dove la Nuova Pro Loco Ottigliese ha organizzato il ristoro finale. Ed infine tutti sul pullman per ritornare al punto di partenza, a Frassinello, concludendo così tra saluti e sorrisi la fortunata edizione di Camminare il Monferrato. Le camminate riprenderanno il via nel primo week end di settembre: apre San Giorgio sabato 6 settembre, mentre domenica 7 si camminerà a Sala Monferrato.