Il Meeting di Rimini via web al Castello di Casale

16 agosto 2020

16 agosto 2020 Casale Monferrato

di r.m.

Sarà uno dei primi momenti di riflessione collettiva sull’Italia e l’Europa del post-Covid, con lo sguardo rivolto al futuro. Il Meeting di Rimini quest’anno si terrà dal 18 al 23 agosto in modalità “blended”, sarà cioè trasmesso sulle piattaforme digitali (sito, social, canale Youtube), mentre alcuni eventi si terranno con presenza di pubblico nella sede della manifestazione, che quest’anno sarà il Palacongressi di Rimini. Ma il 2020 è anche l’anno della diffusione capillare del Meeting in 85 città italiane e 12 nazioni dalla Russia all’Argentina, nelle quali sono previsti eventi collegati alla manifestazione riminese. Anche a Casale il 19, 20 e 21 agosto arriverà il Meeting: su iniziativa del Centro Culturale Alberto Gai e grazie al patrocinio e alla collaborazione del Comune, il salone al 2° piano del Castello del Monferrato sarà una delle “platee a distanza” collegate con l’evento di Rimini. Ogni sera alle 19 e alle 21 verranno proposti incontri – in diretta col Meeting o in differita – che metteranno a tema il lavoro, la ripartenza dopo il lockdown, le sfide del quotidiano, la politica, il rispetto della vita dal suo inizio al suo compimento. I protagonisti delle conferenze saranno personaggi del calibro di Mario Draghi, Domenico Arcuri, Umberto Galimberti o volti noti della scenapolitica italiana. Alle 22 il collegamento conclusivo di ogni serata sarà uno degli spettacoli proposti dal Meeting, spaziando da Francesco Gabbani a Dostoevskij, da Malika Ayane a Beethoven. Il nuovo presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz ha dichiarato: «Durante il lockdown abbiamo deciso di realizzare il Meeting, pur nelle limitazioni imposte dall’emergenza, perché siamo convinti che la manifestazione potrà essere una grande occasione, dopo la fase acuta della pandemia, di condividere le tante domande emerse sul significato della vita e della sofferenza, le domande e le preoccupazioni legate all’educazione e al lavoro, per poter affrontare con consapevolezza, responsabilità e speranza la ripresa di un’economia più sostenibile e giusta, di una convivenza sociale dignitosa, di una politica nazionale ed europea al servizio dell’uomo». Il Centro Culturale Alberto Gai, condividendo le motivazioni e desiderando appoggiare il Meeting in questa scelta, ha deciso di offrire ai casalesi l’opportunità di fare un tuffo virtuale a Rimini, portando

l’evento nel cuore della nostra città. L’ingresso a tutti gli incontri e agli spettacoli sarà gratuito.



Info: Elisa Patrucco, 338-5877616, ccalbertogai@gmail.com, Facebook: @ccalbertogai