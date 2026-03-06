Articolo »

06 marzo 2026

06 marzo 2026 Vercelli

Sabato i funerali di Daniele Pairotto, il calcio amatoriale si ferma

di r.m.

Si svolgono sabato mattina alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Crova i funerali di Daniele Pairotto, morto il 1° marzo per un arresto cardiaco durante la partita tra la squadra del Crova, paese dove viveva, e il Livorno Ferraris.

La tragedia del giovane 24enne ha colpito il mondo calcistico e per questo motivo il Comitato amatoriale vercellese (a cui prendono parte anche formazioni monferrine e valenzane) ha deciso di rinviare tutte le gare del week end in segno di lutto.