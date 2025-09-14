Articolo »

Comprensorio

14 settembre 2025

14 settembre 2025 Olivola

Evento interregionale A Olivola il raduno di auto storiche con il Club Reporter Domenica 7 settembre si è tenuta l'ottava edizione

di r.m.

Il Club Reporter Autostoriche ha registrato con l’8° Trofeo Olivolese di domenica 7 settembre un risultato eclatante di partecipanti e questo attesta quanto questo appuntamento risulti gradito e apprezzato dagli appassionati.

Sono confluite a Olivola, caratteristico paese del Monferrato Casalese, per questa manifestazione interregionale auto di tutte le marche e questo conferma come le auto d’epoca siano un patrimonio insostituibile in quanto protagoniste della nostra storia, cultura e design.

Auto splendide da osservare da vicino per apprezzare l’armonia e la bellezza delle linee, amate da giovani e meno giovani. Il percorso poi ha dato modo ai partecipanti di ammirare il bel paesaggio.

Il successo che ogni anno registra il Club Reporter Autostoriche testimonia la grande organizzazione e soprattutto l’accoglienza riservata ai partecipanti, oltre alla condivisione dell’amore per queste vetture. Nella Classifica Assoluta storiche: 1° Torlasco su Lancia Stratos, 2° Gallo su BMW Z3, 3° Rovelli su Ritmo Abarth 130 TC, 4° Caligaris su Fiat Scioneri Coupè, 5° Giovannelli su BMW 520i.

La Classifica Assoluta moderne ha invece visto sul podio Cresta su Mercedes SLK. Sono stati consegnati premi unici realizzati da un bravo artista locale. Premi altresì graditi per tutti i partecipanti. Il presidente, Rita Demartini, ringrazia «il Sindaco di Olivola, Gianmanuele Grossi e il team di Mario Percivalle, oltre a Daniele di Banca Mediolanum e ai collaboratori tutti».