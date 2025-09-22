Articolo »

Attualità

22 settembre 2025

22 settembre 2025 Casale Monferrato

Viabilità Sbloccato l'iter di progettazione per il prolungamento della tangenziale di Casale Monferrato Vertice tra Regione, Provincia e Anas

di r.m.

Entro fine anno la convenzione per la progettazione per il prolungamento della tangenziale di Casale Monferrato.

Nell’ambito della giornata di incontri svolti oggi al Grattacielo Piemonte tra il presidente della Regione Alberto Cirio e il nuovo amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme con i responsabili di Anas Piemonte e della direzione. – a cui hanno partecipato anche gli assessori Marco Gabusi, Enrico Bussalino e Federico Riboldi - Regione e enti locali hanno evidenziato ad Anas la necessità di completare la tangenziale di Casale con un’opera di circa un chilometro a servizio della zona sud della cittadina, tra lo svincolo sulla variante alla SP 457 e il collegamento con la provinciale per Asti.

Durante l’incontro si è stabilito di stipulare una convenzione, da siglare entro la fine dell’anno, tra Regione, Provincia e Anas per avviare la progettazione, il cui finanziamento sarà a carico della Regione, per poi procedere con la realizzazione dell’infrastruttura.

«Abbiamo incontrato i vertici di Anas per fare il punto su una serie di opere strategiche sulla viabilità regionale consapevoli di quanto siano attese dalle comunità locali - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi – Abbiamo dato la nostra disponibilità a finanziare la progettazione del completamento della tangenziale di Casale sulla quale occorre accelerare».

«Si tratta di un intervento particolarmente significativo – aggiungono gli assessori Bussalino e Riboldi - perché con l’attivazione della Zona Logistica Semplificata a Casale Monferrato diventa essenziale potenziare la viabilità, garantendo collegamenti rapidi ed efficienti per le imprese e per l’intero sistema produttivo. Investire in infrastrutture significa rafforzare la competitività del territorio e offrire nuove opportunità di sviluppo a tutto il Monferrato».

«Sono particolarmente soddisfatto – afferma il presidente della Provincia di Alessandria Luigi Benzi – che la Regione Piemonte ponga grande attenzione al nostro territorio, soprattutto sul fronte viabile e infrastrutturale. La provincia, a partire dal capoluogo, rappresenta un collegamento strategico non solo per il Piemonte ma per tutto il Nord Ovest, pertanto ha una necessità concreta di potenziamento e miglioramento della rete stradale. Questo percorso condiviso con Regione e Anas rappresenta un segnale importante per dare risposte alle esigenze di cittadini e imprese».